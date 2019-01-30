"Не бей уже беднягу": Беринчик рассказал, как спарринговал с Ломаченко

Обладатель пояса WBO International в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) рассказал историю о том, как впервые вышел боксировать против Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

Беринчик рассказал Youtube-каналу "Зе Интервьюрер" о первом поединке с Василием и о том, как они спарринговали до начала карьеры Ломаченко.

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Впервые мы боксировали на турнире в Кривом Роге. Меня представляли так: "Отважный боксер из Киева, Денис Беринчик". Вася разбил мне нос, давление поднялось, компот из носу. Ему Анатолий Николаевич говорит, не бей его, беднягу. А он: "Я же не бью, он сам на удары наталкивается". И тогда я почувствовал, что есть люди сильнее меня. В 25 раз. Когда ты машешь, а у него может разве что простуда появиться от ветра. Он тогда был уже олимпийским чемпионом,

– вспоминает Беринчик.

Также Беринчик помогал Ломаченко готовится к профи-дебюту в конце 2013 года.

"Тогда мы стояли 12 раундов вольных боев и я трижды упал. Говорил ему, "Дай отдохнуть". Потому что то по печени попадал, то в подбородок", – с улыбкой рассказал боксер.



Раньше Беринчик рассказал о драке с абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе Александром Усиком, где боксер признался, что ему здорово досталось.

Смотрите видео боя Василия Ломаченко, Дениса Беринчика в 2011 году

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