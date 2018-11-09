Не боятся разрыва с Константинополем: в РПЦ рассказали о "дороге к лечению раскола"

В РПЦ считают, что попытки патриарха Варфоломея навязывать свою волю и вмешиваться в дела других поместных церквей якобы "уничтожают многовековую каноническую традицию". Там утверждают, что прекращение евхаристического общения с Константинополем не несёт последствий для верующих.

Об этом заявил митрополит Волоколамский Иларион, пишет Romfea.

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Представитель РПЦ утверждает, что возвращение к единству и отказ от вторжения на каноническую территорию других церквей может устранить раскол в православии.

"Дорога к лечению раскола известна. Это возвращение к единству, то есть не объединяться с лидерами раскола, сохранение синодального института церкви, не присваивать противоречивых прав, а также не вмешиваться в церковные границы других местных церквей", – сказал митрополит.

Иларион считает необоснованными действия Константинопольского патриарха Варфоломея по решению украинского вопроса. По его словам, эти утверждения опровергаются "практикой решений святых экуменических и местных синодов".

Так, попытки патриарха Варфоломея навязывать свою волю и вмешиваться в дела других поместных церквей в РПЦ считают "уничтожением многовековой канонической традиций".

Кроме этого, русский митрополит отметил, что для большинства верующих РПЦ прерывания евхаристического общения с Константинополем не имеет каких-либо практических последствий.

Более критичным является вопрос о верующих Русской православной церкви, временно или постоянно проживающих в Турции, на Родосе или других греческих островах, принадлежащих к церковной юрисдикции Константинопольского патриархата,

– отметил митрополит Иларион.

При этом он подчеркнул, что в РПЦ ищут решения этой "проблемы".

Что такое прекращение евхаристического общения?

Это решение означает, что верующие РПЦ не могут причащаться в храмах Константинопольского патриархата, священники и иерархи не смогут осуществлять совместных богослужений. Такой шаг является высшей степенью институциональных церковных санкций.

Как разворачиваются взаимоотношения между РПЦ и Константинополем из-за предоставления Томоса Украине?

7 сентября стало известно о том, что Вселенский патриархат в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине назначил своих экзархов (поверенных) в Киеве. Это событие панически раскритиковали в РПЦ, назвав соответствующий шаг "вторжением на каноническую территорию Московского патриархата". Кроме того, 14 сентября с этой же причине синод РПЦ решил прекратить участие в работе структур под председательством Константинопольского патриархата.



11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. В РПЦ достаточно ожидаемо на это отреагировали. По словам представителей российской церкви, это "легализация раскола" которая будет иметь "печальные последствия".



Также представители Русской православной церкви неоднократно пугали, что предоставление Томоса Украине будет сопровождаться кровопролитием и насильственным отъемом их храмов, а в Кремле пообещали "защитить интересы православных".



По словам главы УПЦ КП Филарета, Единая поместная церковь в Украине будет создана до конца 2018 года, а те церкви, которые не присоединятся к ней, должны будут называться "Русская православная церковь в Украине".

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской православной автокефальной церкви Макария и признание их каноническими.

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