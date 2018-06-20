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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Не болезнь: Супрун развенчала миф о гомосексуализме

182 Читати новину українською
Супрун развенчала миф о гомосексуализме
Супрун развенчала миф о гомосексуализме / glavnovosti.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развенчала миф о гомосексуализме, она отметила, что это не является болезнью.

Об этом она написала на странице в Facebook.

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Супрун подчеркнула, что наука уже давно доказала естественность этого явления. К примеру, у 1500 видов животных встречается гомосексуальное поведение. Это происходит не из-за образа жизни, окружения или характера, а еще до рождения животных.

Ученые до сих пор исследуют природу гомосексуальности.

Нужно осознать, что социум не может повлиять на сексуальную ориентацию. Однако он может определить, сможет обеспечивать людям права и возможности, независимо от нее.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему мороженое является недейственным способом охладиться в жару.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Ульяна Супрун
Источник: 24 Канал
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