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      Не будем иметь оправдания в Судный день: Варфоломей обратился к автокефальным церквям через ПЦУ

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      Варфоломей обратился к автокефальным церквям с призывом поддержать ПЦУ
      Варфоломей обратился к автокефальным церквям с призывом поддержать ПЦУ / Фото из открытых источников

      Вселенский патриарх Варфоломей обратился к патриархам и архиепископам автокефальных Православных Церквей. Варфоломей призывает их поддержать предоставление автокефалии новосозданной Православной Церкви Украины.

      Обращение вселенского патриарха опубликовали на сайте Оrthodoxia.info

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      Варфоломей подчеркнул, что "если мы решим игнорировать наших братьев, которые переживают моменты отчаянной борьбы в Украине, мы не будем иметь никакого оправдания в Судный день".

      Реализация всех усилий ожидается 6 января, в день Богоявления, когда мы намерены подарить Томос об автокефалии и отпраздновать его с предстоятелем автокефальной православной церкви (Украины – 24 канал),
      – заявил Варфоломей.

      Вселенский патриарх также добавил, что представители украинского духовенства начали прибывать на Фанар, а иерархи поместных православных церквей должны “изучить детали письма, чтобы приступить к признанию новой церкви”.

      Напомним, ранее митрополит Епифаний рассказал, что 5 января начнется процедура предоставления Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. Уже на следующий день, 6 января, после первого торжественного богослужения патриарха Варфоломея и самого Епифания, после торжественной литургии будет вручен Томос.

      Сейчас Православная церковь Украины имеет около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.
      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Православная церковь Украины Новости Украины Новости политики Томос Вселенський патриархат Религия
      Источник: 24 Канал
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