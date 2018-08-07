Не будем показывать бородатую женщину: Турция объяснила, почему бойкотирует Евровидение

Турция не планирует отказываться от бойкота международного песенного конкурса "Евровидение", который называют "угрозой моральным ценностям".

Об этом сообщает гендиректор турецкого государственного телеканала TRT Ибрахим Эрен, пишет издание DW.

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По мнению Эрена, организатор конкурса – Европейский вещательный союз (EBU) "отступает от собственных ценностей". Так, одной из причин бойкота стала победа представителя Австрии Тома Нойвирта, известного под сценическим псевдонимом Кончита Вурст в 2014 году.

Как общественное телевещание мы не можем в 21:00, когда дети еще не спят, показывать в прямом эфире кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он "мужчина и женщина",

– подчеркнул гендиректор.

Кроме того, Эрен заявил, что в EBU царит "ментальный хаос", в котором виновато его руководство. Также еще одной причиной бойкота стало несогласие Турции с системой голосования и статуса стран "Большой пятерки".

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Отметим, что Турция объявила бойкот Евровидению в 2012 году в знак несогласия с изменением системы голосования. Согласно действующим правилам, голоса в равной мере разделяются между жюри и зрителями. А в финал автоматически проходят представители пяти стран, платят самые высокие взносы в EBU: Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия.