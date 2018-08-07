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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Не будем показывать бородатую женщину: Турция объяснила, почему бойкотирует Евровидение

52 Читати новину українською
Кончита Вурст
Кончита Вурст / Фото з відкритих джерел

Турция не планирует отказываться от бойкота международного песенного конкурса "Евровидение", который называют "угрозой моральным ценностям".

Об этом сообщает гендиректор турецкого государственного телеканала TRT Ибрахим Эрен, пишет издание DW.

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По мнению Эрена, организатор конкурса – Европейский вещательный союз (EBU) "отступает от собственных ценностей". Так, одной из причин бойкота стала победа представителя Австрии Тома Нойвирта, известного под сценическим псевдонимом Кончита Вурст в 2014 году.

Как общественное телевещание мы не можем в 21:00, когда дети еще не спят, показывать в прямом эфире кого-то вроде бородатого австрийца в юбке, который не верит в половую принадлежность и говорит, что он "мужчина и женщина",
– подчеркнул гендиректор.

Кроме того, Эрен заявил, что в EBU царит "ментальный хаос", в котором виновато его руководство. Также еще одной причиной бойкота стало несогласие Турции с системой голосования и статуса стран "Большой пятерки".

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Отметим, что Турция объявила бойкот Евровидению в 2012 году в знак несогласия с изменением системы голосования. Согласно действующим правилам, голоса в равной мере разделяются между жюри и зрителями. А в финал автоматически проходят представители пяти стран, платят самые высокие взносы в EBU: Испания, Италия, Великобритания, Франция и Германия.

Теги: LifeStyle Новости Турции Музыка Евровидение
Источник: 24 Канал
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