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      "Не будем с этим мириться": глава МИД Чехии рассказал о значении Украины и отношениях с Россией

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      Глава МИД Чехии рассказал о значении Украины и взаимоотношениях с Россией
      Глава МИД Чехии рассказал о значении Украины и взаимоотношениях с Россией / Фото из открытых источников

      Украина является важным партнером для Чехии, учитывая европейскую безопасность. Чехия не допустит агрессивных действий в отношении соседей со стороны России и преимущества силы в международных отношениях.

      Страна имеет четкую позицию относительно событий на востоке Украины и аннексии Крыма, заявил глава чешского МИД Томаш Петржичек в интервью на главном канале общественного телевидения.

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      "Чехия от начала конфликта на востоке Украины, от аннексии Крыма четко заявила, что эти шаги со стороны России не признает, что она хочет, чтобы ситуация решилась мирным путем, выполнением минских соглашений", – пояснил он.

      По его словамиа, Чехия не будет мириться с тем, "что сила в международных отношениях стоит выше права". Петржичек также отметил, что ряд реформ в Украине уже реализован, а их продолжение важно для строительства успешного государства.

      Страна сделала некоторые шаги, которые должны преодолеть коррупцию, это «первые ласточки» на пути возведения правового государства. Также в социально-экономической области Украина пытается проводить реформы, которые не только Украина, но и Европа хочет провести,
      – отметил министр.

      Глава чешского МИД напомнил о том, что Украина является важным экономическим партнером для Чехии, потому что "здесь есть ряд возможностей для чешских предпринимателей, для чешских экспортеров".

      Петржичек прокомментировал также взаимоотношения Чехии с Россией. Говорит, что здесь главное – конкретика и соблюдения международного права.

      "Что касается отношений с Россией, Петржичек подчеркнул: "В интересах Чехии иметь корректные отношения с Россией. Но одновременно мы не можем допустить, что будет нарушаться международное право, что Россия будет вести себя агрессивно в отношении своих соседей и будет пытаться силой перечеркнуть установлены послевоенные границы, границы, о которых было договорено после распада Советского Союза", – добавил он.

      Чешский министр иностранных дел Томаш Петричек не раз называет политику Кремля опасной. Однако никаких резких шагов в ответ на агрессию России в Украине в Чехии не делают. Так, в Сенате страны поддерживают сохранение действующих антироссийских санкций. Однако их усиление не рассматривали из-за "неясности интересов каждой из сторон конфликта".

      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости России Чехия
      Источник: 24 Канал
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