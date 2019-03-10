Не будет снисхождения к боевым заслугам, – Аваков о Нацкорпусе и столкновениях в Черкассах

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прокомментировал столкновения в Черкассах, которые возникли между активистами и правоохранителями во время визита в город Президента Украины Петра Порошенко.

Аваков пообещал неотвратимость наказания за правонарушения независимо от прежних заслуг правонарушителей – и написал об этом на своей странице в Facebook.

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24 канал сообщал, что представители Нацкорпуса вышли на акцию в Черкассах, которую "приурочили" к визиту президента Петра Порошенко на совет регионального развития в Черкасской области. Причина – обвинения в коррупции среди окружения президента Петра Порошенко, в частности в государственном концерне "Укроборонпром". Однако прорваться к гаранту активистам так и не удалось

Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисхождения к боевым заслугам – так вести себя нельзя: нарушено уголовное производство, и те, кто перешел границу, должны быть наказаны,

– прокомментировал действия активистов Аваков.

Так министр отреагировал на столкновения между активистами и полицией, в результате которых пострадало 15 полицейских. Пятерым из них медицинскую помощь оказали на месте, десять обратились в больницы.

Аваков считает, что "любой гнев имеет разумные пределы". По мнению министра, действия активистов "Национального корпуса" недопустимы.

"Гнев из-за коррупционного преступления справедливый, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет", – подчеркнул министр.

Аваков призвал патриотов "не раскучивать спираль ненависти и хаоса".

Смотрите видео столкновений в Черкассах:

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?

Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.



К коррупционным сделкам, по данным журналистов, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



По данным расследования, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".



27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

Отметим, что 9 марта в Киеве на Майдане Независимости активисты "Национального корпуса" совместно с ветеранами войны на Донбассе также провели акцию относительно скандала с хищением в оборонном секторе Украины, в частности в государственном концерне "Укроборонпром".

Более 2 тысяч человек требовали заключения под стражу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, фигурирующих в вышеупомянутой деле.

Однако без столкновений – после акции активисты использовали дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате пострадало двое полицейских и один нацгвардеец.

Что известно о "Национальном корпусе"?​Это украинская националистическая политическая партия. Она была создана в результате объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины" 14 октября 2016 года. Основой политической партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Белецкий.