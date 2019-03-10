09:59
10 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Лошадь вместо Лаврова. Российский уровень счастья
      Вєсті Кремля
      21:04, 9 марта
      Вести. UA. Жир: Труханов ворует сырники Тимошенко. Скелет в шкафу Ляшко
      Вєсті.UA
      20:15, 9 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ

      Не будет снисхождения к боевым заслугам, – Аваков о Нацкорпусе и столкновениях в Черкассах

      256 Читати новину українською
      Аваков пообещал наказания для "Нацдружин" из-за столкновений в Черкассах
      Аваков пообещал наказания для "Нацдружин" из-за столкновений в Черкассах / Фото из открытых источников

      Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков прокомментировал столкновения в Черкассах, которые возникли между активистами и правоохранителями во время визита в город Президента Украины Петра Порошенко.

      Аваков пообещал неотвратимость наказания за правонарушения независимо от прежних заслуг правонарушителей – и написал об этом на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Коррупция в "Укроборонпроме": новые подробности от Луценко

      24 канал сообщал, что представители Нацкорпуса вышли на акцию в Черкассах, которую "приурочили" к визиту президента Петра Порошенко на совет регионального развития в Черкасской области. Причина – обвинения в коррупции среди окружения президента Петра Порошенко, в частности в государственном концерне "Укроборонпром". Однако прорваться к гаранту активистам так и не удалось

      Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисхождения к боевым заслугам – так вести себя нельзя: нарушено уголовное производство, и те, кто перешел границу, должны быть наказаны,
      – прокомментировал действия активистов Аваков.

      Так министр отреагировал на столкновения между активистами и полицией, в результате которых пострадало 15 полицейских. Пятерым из них медицинскую помощь оказали на месте, десять обратились в больницы.

      Аваков считает, что "любой гнев имеет разумные пределы". По мнению министра, действия активистов "Национального корпуса" недопустимы.

      "Гнев из-за коррупционного преступления справедливый, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет", – подчеркнул министр.

      Аваков призвал патриотов "не раскучивать спираль ненависти и хаоса".

      Смотрите видео столкновений в Черкассах:

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      Команда журналистских расследований Bihus.Info выяснила, что Игорь Гладковский – сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-прокладки поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали из украинских военных частей по завышенным в 2-4 раза ценам. По данным журналистов, размер хищений составляет не менее 250 миллионов гривен.

      К коррупционным сделкам, по данным журналистов, причастны Олег Гладковский (ранее был бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и глава госконцерна "Укроборонпром" Павел Букин, а также директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      По данным расследования, соглашения организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко. Кроме того, центром сделок стала подставная компания "Оптимумспецдеталь", сокращенно – "Оптима".

      27 февраля в НАБУ сообщили, что начали досудебное расследование по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением.

      Отметим, что 9 марта в Киеве на Майдане Независимости активисты "Национального корпуса" совместно с ветеранами войны на Донбассе также провели акцию относительно скандала с хищением в оборонном секторе Украины, в частности в государственном концерне "Укроборонпром".

      Более 2 тысяч человек требовали заключения под стражу бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря, фигурирующих в вышеупомянутой деле.

      Однако без столкновений  – после акции активисты использовали дымовые шашки и слезоточивый газ. В результате пострадало двое полицейских и один нацгвардеец.

      Что известно о "Национальном корпусе"?​Это украинская националистическая политическая партия. Она была создана в результате объединения общественного движения "Честные дела" и общественной организации "Патриот Украины" 14 октября 2016 года. Основой политической партии стали активисты общественной организации Гражданский Корпус "Азов", бывшие военнослужащие полка "Азов", общественные активисты и члены украинских ультрас-группировок. Лидером партии является Андрей Белецкий.

      коррупционные схемы в укроборонпроме: хроника последних событий
      •  
      blog_ava
      Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака
      сегодня
      721
      Теги: Протесты Новости политики Полиция Укроборонпром Арсен Аваков Новости Черкасс столкновения Коррупционные схемы в Укроборонпроме Новости Украины
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      сегодня , 08:40 Конец близок, или Россия ускоренно возвращается в СССР
      Блог Соцмережі 1203
      За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      9 марта , 22:00 За десятки метрів від ворога: відважний боєць "Джин" про бойові новинки агресора
      Повернись живим 3313
      Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      9 марта , 20:01 Вторые половинки, или кто будет первой леди или джентльменом Украины
      Наталія Лебідь 1454
      Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      9 марта , 19:00 Нова інтрига виборів: хто забере голоси українців, які не визначились
      Крістіна Бердинських 858
      Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      9 марта , 17:00 Скасування статті про незаконне збагачення: що терміново вимагають країни Заходу
      Віталій Шабунін 482
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      В ДТП попал мэр Орджоникидзе с семьей
       5 июля 2012 , 17:39 3
      Гороскоп на 1 июня для всех знаков Зодиака
       1 июня 2018 , 05:15
      Барселона рассматривает экс-игрока украинского клуба на должность нового тренера команды
       14 октября 2018 , 19:01
      3 признака того, что автомобиль пора продавать
       13 января , 16:56
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук