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      Не будем закрывать на это глаза, – Гончарук о ФОПах и большом бизнесе

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      В правительстве сообщили, что крупный бизнес не будет работать из-за ФОПов
      В правительстве сообщили, что крупный бизнес не будет работать из-за ФОПов / kmu.gov.ua

      Правительство не будет игнорировать ситуацию, если крупный бизнес использует упрощенную систему налогообложения вместо найма работников на работу.

      Так премьер-министр Украины Алексей Гончарук отреагировал на выступление соучредителя "Новой почты" Вячеслава Климова на бизнес-форуме 4 октября, пишет "Лига.Финансы."

      Знайте больше: Гончарук анонсировал проблемы для ФОПов

      Климов критиковал инициативу властей о введении обязательных кассовых аппаратов для ФОПов-торговцев.

      Если большой супермаркет прикрывается ФОПом, если большой ресторан прикрывается ФОПом, то мы на это закрывать глаза не будем, – ответил на это Гончарук.

      Почему протестирует "Новая почта" и только ли она?

      Руководители украинских компаний "Новая почта" и "Розетка" считают, что подписание президентом Украины Владимиром Зеленским принятых Верховной Радой законов 1053-1 и 1073 является угрозой для бизнеса. Там убеждены, что они только усложняют работу предпринимателей. Эти законопроекты уже приняла Верховная Рада. 

      •  
      • Законопроект №1053-1 вносит изменения в закон Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" относительно детенизации расчетов в сфере торговли.
      • Законопроект №1073 вносит изменения в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг.

      Для того, чтобы эти законы вступили в силу, нужна лишь подпись Владимира Зеленского.

      Что предусматривают эти изменения?Запуск в Украине работы предпринимателей с электронными кассовыми аппаратами (РРО или – регистраторами расчетных операций). Таким образом законодатели хотят вывести из тени торговлю товарами и услугами.

      В частности, торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы. Однако также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО иметь обязаны.

      Кроме того, должен быть внедрен так называемый "кэшбек". Он должен способствовать детенизации обращения наличных средств, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.

      • Законопроєкт №1053-1 вносить зміни до закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі.
      • Законопроєкт №1073 вносить зміни до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончарук Бизнес
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