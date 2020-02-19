Не будет кто-то из Сибири рассказывать нам, что делать: Кислица о диалоге с боевиками

Выступая на Совбезе ООН, представитель Украины Сергей Кислица подчеркнул, что каждый раз, когда России напоминают о ее обязанностях по Донбассу, она говорит, будто Украина должна договариваться с боевиками. Впрочем Кислица обратил внимание на то, насколько "местным населением" являются главари боевиков.

В частности, он выделил временного руководителя донецких боевиков Владимира Пашкова, которого назначили только в начале февраля.

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Это гражданин России, родившийся в Сибири, выпускник российского Тихоокеанского военно-морского училища и до недавнего вицегубернатора Иркутской области России. Хотите знать, насколько далек Иркутск от Донецка? Всего в 6 тысячах километров,

– отметил Сергей Кислица.

Несмотря на это, по мнению Москвы, Владимир Пашков достаточно "местный" для того, чтобы руководить боевиками с Донбасса и чтобы именно с ним Украина обсуждала будущее региона.

"Не имеет оправдания или обоснования, чтобы кто-то из Сибири говорил украинцам, что нам делать на нашей собственной территории. Печальный опыт Грузии и Молдовы относительно прямого диалога с марионетками Кремля свидетельствует о том, что в лучшем случае это дорога в никуда, а скорее всего – дорога в ловушку", – заявил заместитель главы МИД Украины.

Расстояние между российским Иркутском и украинским Донецком: смотрите карту

Кто такой Владимир Пашков?

Владимир Пашков – бывший российский чиновник. В начале февраля Кремль назначил его так называемым "и. о. главы правительства" донецких боевиков.



Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сразу же заявил, что Россия не имеет к этому никакого отношения. Мол, Кремль "не может" просто взять и делегировать людей на оккупированную часть Украины.