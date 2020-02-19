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      Не будет кто-то из Сибири рассказывать нам, что делать: Кислица о диалоге с боевиками

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      Кислица в ООН рассказал о "местном ополчении" Донбасса родом с Сибири / ukraineun.org

      Выступая на Совбезе ООН, представитель Украины Сергей Кислица подчеркнул, что каждый раз, когда России напоминают о ее обязанностях по Донбассу, она говорит, будто Украина должна договариваться с боевиками. Впрочем Кислица обратил внимание на то, насколько "местным населением" являются главари боевиков.

      В частности, он выделил временного руководителя донецких боевиков Владимира Пашкова, которого назначили только в начале февраля.

      Интересно: "Хотят ли русские войны": Кислица в ООН на русском обратился к россиянам – видео

      Это гражданин России, родившийся в Сибири, выпускник российского Тихоокеанского военно-морского училища и до недавнего вицегубернатора Иркутской области России. Хотите знать, насколько далек Иркутск от Донецка? Всего в 6 тысячах километров,
      – отметил Сергей Кислица.

      Несмотря на это, по мнению Москвы, Владимир Пашков достаточно "местный" для того, чтобы руководить боевиками с Донбасса и чтобы именно с ним Украина обсуждала будущее региона.

      "Не имеет оправдания или обоснования, чтобы кто-то из Сибири говорил украинцам, что нам делать на нашей собственной территории. Печальный опыт Грузии и Молдовы относительно прямого диалога с марионетками Кремля свидетельствует о том, что в лучшем случае это дорога в никуда, а скорее всего – дорога в ловушку", – заявил заместитель главы МИД Украины.

      Расстояние между российским Иркутском и украинским Донецком: смотрите карту

      Кто такой Владимир Пашков?
      Владимир Пашков – бывший российский чиновник. В начале февраля Кремль назначил его так называемым "и. о. главы правительства" донецких боевиков.

      Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сразу же заявил, что Россия не имеет к этому никакого отношения. Мол, Кремль "не может" просто взять и делегировать людей на оккупированную часть Украины.

      Лига чемпионов: календарь матчей плей-офф раунда
      18 февраля
      6873
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: МИД Украины Новости России Пророссийские боевики Война на Донбассе Сергей Кислица ООН Новости Украины Новости политики
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