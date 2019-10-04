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      Не будет ни одной поправки, которую мы отклоним, — Гетманцев о законопроекте 1210

      33 Читати новину українською
      Даниил Гетманцев
      Даниил Гетманцев / 5.ua

      По словам Гетьманцева, голосование по законопроекту №1210 в Верховной Раде может состояться уже на этой неделе.

      Скандальный налоговый законопроект №1210 ко второму чтению будет доработан на 50-70%. Об этом заявил народный депутат от партии "Слуга народа", глава комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передают "Экономические новости".

      "Законопроект №1210 не обсуждается в авральном режиме. Мы не торопимся с ним. Сколько вы собирались бы обсуждать? Год, полгода? Мы действуем абсолютно в рамках регламента. Мы внесли его в первых числах сентября, вчера (30 сентября – ред.) мы его рекомендовали к первому чтению. Верховная рада внесет его в повестку дня, проголосует в первом чтении, после чего у нас будет две недели для поправок. А после этого – время для того, чтобы над поправками работать", – рассказал Гетманцев.

      Глава комитета также сообщил, что подготовку ко второму чтению сокращать не будут. По его словам, голосование по законопроекту в Верховной Раде может состояться уже на этой неделе.

      Вчера во время комитета я специально под стенограмму сказал, что не будет ни одной депутатской поправки, которую мы не рассмотрим, которую мы отклоним, не вникнув в ее суть. И это касается не только депутатских поправок, это касается и поправок бизнеса,
      – заверил Гетманцев.

      Он сообщил, что рабочие группы по законопроекту уже сейчас нарабатывают поправки ко второму чтению.

      "Очень много чего мы учитываем. Правильно сказала вчера Нина Южанина (член комитета, партия "Европейская солидарность" – ред.), что примерно на 60% законопроект будет пересмотрен ко второму чтению. Я не знаю точно – на 60, на 50 или на 70, но эта цифра будет где-то в этом промежутке", – прогнозирует нардеп.

      Напомним, Даниил Гетманцев также сообщил, что в законопроект №1210 могут внести предложение о повышении ставки ренты на марганцевую руду с 5% до 6,25%.

      По мнению металлургов, последствия изменений в Налоговый кодекс, которые предусмотрены законопроектом №1210, для экономики будут сравнимы с кризисом 2008 года.

      blog_ava
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