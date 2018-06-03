Не будут играть в финале Золотой Евролиги-2018: украинские волейболистки проиграли Болгарии

Женская сборная Украины по волейболу потеряла шанс выйти в финал четырех Золотой Евролиги. Украинские волейболистки проиграли Болгарии.

Об этом сообщает XSport.

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Украинки упустили шанс выйти в финал четырех. Женская сборная Украины по волейболу во второй раз уступила Болгарии в Золотой Евролиге. После выездного поражения 1:3, украинские девушки на домашней площадке сложили оружие уже в трех партиях.

В первой части игры украинки даже двадцати очков не набрали, уступив 18:25. В следующих двух партиях желто-синие проиграли уже с менее разгромным счетом – 20:25 и 22:25. В итоге после пяти матчей в активе сборной Украины 6 очков. И за тур до завершения украинские волейболистки уже финишировали третьими. В заключительном же поединке украинки примут команду Азербайджана 6 июня.