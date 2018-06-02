Мы сражались, чтобы не опозорить Украину, – военный об ожесточенных боях 4 года назад

2 июня 2014 года – последний день, когда в Луганске звучал гимн Украины. Пограничники под звуки национального гимна дали 11-часовой бой противнику. Боем руководил Полковник Сергей Дайнеко.

О событиях, которые произошли 4 года назад он рассказал в эксклюзивном интервью.

Читайте также: Крымский мост: кто из украинских президентов дал письменное разрешение России на строительство

– Это гибридная война и такие были штурмы. Они обстреливают из жилых домов прямо из окон квартир, из которых выгнали местных жителей. Мы фактически не видели по кому ведем огонь в ответ. Единственная была попытка пробить ворота в пограничный отряд мусоровозом. Благодаря умелым действиям пулеметчика эта попытка была пресечена.

Когда начался штурм, первым захватили управление СБУ. И стало понятно, что все связанное с Украиной будет силой склоняться к сотрудничеству с террористами или уничтожено. Когда сепаратисты получили оружие из СБУ, мы провели мероприятия, был заслан шпион, который раскрывал все планы террористов.

– И 21 мая состоялся первый штурм пограничного пункта Станицы Луганской. Тогда пришли "парламентарии" и выставили ультиматум начальнику отдела. На размышления дали 15 минут. Начальник доложил мне, а я высшему руководству. Команд кроме драться и защищаться, я не слышал и не давал.

14 военных попросили отпустить их. Это были гражданские люди, которых мобилизовали как водителей. Они отказались вести бой. Был страх, что можно получить пулю в спину. Поэтому я принял решение, рассказал каждому о уголовной ответственности, забрали оружие, выставили за пределы воинской части и проинформировали военную прокуратуру.

– Подразделение на 85% состоял из луганчан. И у нас были замечательные отношения. Мы доверяли друг другу. Солдат имеет больше уверенности для стрельбы, когда видит, что стреляет его командир. Поэтому я собрал весь личный состав и сказал, что нас будут штурмовать, спросил, кто не готов или не чувствует в себе силы, чтобы вести бой – может идти, я его не держу. Но кто не уйдет сейчас – останется до конца. И не ушел никто. Я требовал, чтобы огонь велся только в голову и туловище, а не по конечностям. Если мы их встретили жестко, то было бы меньше желания штурмовать нас в дальнейшем.

Больше – смотрите в интервью.