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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

"Не было более жесткого президента": Трамп рассказал о своей политике в отношении России

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Трамп назвал себя самым жестким президентом США в политике относительно России
Трамп назвал себя самым жестким президентом США в политике относительно России / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что осуществляет самую жесткую политику в отношении Российской Федерации по сравнению со своими предшественниками.

Об этом американский лидер заявил журналистам, передает "Интерфакс".

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Не было президента более жесткого в отношении России, чем я,
– подчеркнул Трамп.

Президент США отметил, что российскому президенту Владимиру Путину хорошо об этом известно, поэтому он и "не доволен этим".

"Я думаю, что президент Путин знает это лучше, чем кто-либо, безусловно, гораздо лучше, чем СМИ. Он понимает это, и он не доволен этим, и он не должен быть доволен этим", – добавил американский лидер.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По словам главы Кремля, всем очевидно, что двусторонние отношения между Россией и США переживают трудный период.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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