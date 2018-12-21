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      "Не было бы Собора": Филарет ответил на заявления митрополита Михаила относительно шантажа

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      Филарет ответил на заявления митрополита Михаила относительно шантажа
      Филарет ответил на заявления митрополита Михаила относительно шантажа / Фото из открытых источников

      Патриарх Филарет возразил заявления митрополита Луцкого и Волынского Михаила о шантаже во время избрания предстоятеля новой Православной церкви Украины.

      Об этом пишет "Радио Свобода".

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      24 канал писал о заявлении Митрополита Михаила о снятии своей кандидатуры под давлением. Мол, во время собора Филарет заявил, что не будет распускать УПЦ КП и не будет принимать участие в соборе, если Михаил не откажется от участия в выборах. Просил об этом, по его словам, и Петр Порошенко.

      Однако Филарет отмечает, что митрополита не шантажировали, а "уговаривали" снять свою кандидатуру.

      Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство. Потому что если бы этого единства не было бы, то не было бы Собора,
      – сказал Филарет.

      К слову, Митрополит Михаил был кандидатом на предстоятеля единой украинской поместной православной церкви от Украинской православной церкви Киевского патриархата. Однако, когда он вышел во второй тур голосования вместе с митрополитом Переяславским и Белоцерковским Епифанием и митрополитом Винницким и Барским Симеоном, то снял свою кандидатуру.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Новости политики Томос Единая поместная церковь Религия
      Источник: 24 Канал
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