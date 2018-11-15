Не быть вассалами США: Макрон сделал новое резкое заявление, почему Европе нужна единая армия

Президент Франции Эммануэль Макрон убеждает, что европейским странам необходима единая армия, чтобы не зависеть от помощи США.

Об этом Макрон заявил в эфире французского телеканала.

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Французский лидер подчеркнул, что США – хоть и являются историческим союзником, но страны ЕС не должны зависеть от Вашингтона, в частности, в вопросах безопасности.

США – наш исторический союзник, и так будет и дальше. Но быть союзником – это не значит быть вассалом. Мы не должны быть зависимыми от них,

– заявил Макрон в эфире общенационального телеканала TF1.

Президент Франции отметил, что на сегодня, когда у стран, которые расположены на периферии Европы, возникают трудности в сфере безопасности, часто нужна помощь именно США.

"Я верю в наш суверенитет и суверенитет Европы", – заявил Эммануэль Макрон.

Он в очередной раз объяснил, что Европе нужно быть независимой в военном плане, как в сфере борьбы с киберугрозами, так и на море, в воздухе и в космосе.

Je crois dans la souveraineté de la France, et dans la souveraineté européenne. pic.twitter.com/YS5app1AnA — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 14 листопада 2018 р.

К слову, это уже не впервые президент Франции обращается с призывом создать единую европейскую армию. Ранее он заявил, что это по меньшей мере несправедливо, чтобы "безопасность Европы обеспечивали США".