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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Анастасия Крымова

      Не час для емоцій, або Які питання не треба піднімати на цих виборах

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      Як українці проголосують у другому турі?
      Як українці проголосують у другому турі? / Фото з відкритих джерел

      60% за Зеленського, 24% за Порошенка серед тих, хто точно піде на виборчу дільницю. Таке нам показує перша соціологія до другого туру.

      З одного боку – нічого дивного. Це пряме віддзеркалення політики чинної влади. Це показує, наскільки розчаровані люди. Адже звичайний українець не міряє зріст ВВП, він дивиться у свій холодильник та гаманець. І для нього замало підвищень мінімальних зарплат та пенсій.

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      Але з іншого боку, середньостатистичному виборцю знову достатньо лише картинкив. Нове обличчя у політиці, яке не розуміє, як будується держава, як працюють інституції, і які повноваження має президент. Обличчя, яке не спілкуєтеся зі своїми виборцями, а має лише своїх гінців, йде у відрив більше, ніж вдвічі.

      Тобто для українця програма кандидата чи його бачення не важливі. Як і завжди треба людина, яка вмить зробить усіх заможними та щасливими. Тільки так не буває. Немає простих відповідей на складні рішення.

      Насправді мене найбільше турбує боротьба з корупцією та війна на Донбасі. Але водночас я не хочу, аби на порядок денний знову випливали питання, а чи треба нам ЄС та НАТО, і як не треба "ущімляти" російську мову.

      Треба йти вперед, і подалі від Росії з одночасною відбудовою країни.

      Тож насправді перед нами надскладний вибір, який треба робити. І варто зважувати всі "за" та проти" перед тим, як ставити галочку. І тут емоцію мають йти на далекий другий план. Бо радість та щастя дуже швидко пертворюються на розчарування та гнів.

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      Автор: Анастасия Крымова
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Публикации Выборы Президента 2019 Евросоюз НАТО
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