Не дайте ей погибнуть как Диане: брат Меган Маркл обратился к королеве Елизавете II

Старший брат герцогини Кембриджской Томас Маркл-младший написал письмо королеве Великобритании Елизавете II с призывом не допустить повторения такой же трагедии, как это случилось с погибшей принцессой Дианой.

Об этом сообщает Radar Online. Говорится, что тревоги Томаса Маркла-младшего небезосновательны. Издание вспоминает, как принцесса Диана также в свое время отказалась повиноваться королевским правилам.

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Меган – еще одна бомба замедленного действия, которая плевать хотела на королевский протокол. Мы боимся, что это закончится разбитым сердцем и несчастьем – вроде того, как это произошло с Дианой,

– говорится в источнике.

Брат Меган Маркл признался, что-то когда жена принца Гарри мечтала стать принцессой, как Диана.

"Печально будет видеть, как мечта Мэг разобьется, если она потерпит неудачу на своей новой должности и исчезнет с королевской семьи", – добавил он.

Напомним, накануне сводная сестра Меган Саманта Маркл набросилась на герцогиню с образами. Она заявила, что из-за поведения Меган Маркл умирает их отец Томас и это ее вина.