13:53
20 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, 19 декабря
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, 19 декабря
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, 19 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Не давайте им слово, потому что будет скандал, – Путин прокомментировал ситуацию на Донбассе

      770 Читати новину українською
      Не давайте им слово, потому что будет скандал, – Путин прокомментировал ситуацию на Донбассе
      Не давайте им слово, потому что будет скандал, – Путин прокомментировал ситуацию на Донбассе / gogetnews.info

      Владимир Путин заявил, что слово украинским журналистам не стоит давать, потому что они сразу устроят скандал. Однако позже президент РФ таки выслушал украинского журналиста Романа Цимбалюка. Президент РФ утверждает, что это украинская власть стреляет в оккупированном Донбассе.

      Об этом президент России заявил во время своей пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

      Украинский журналист Роман Цимбалюк спросил у Путина о том, сколько денег Россия тратит на оккупированный Донбасс и условия обмена украинских политзаключенных.

      Читайте также: "Пусть потом не пищат": Путин озвучил последствия расторжения ракетного договора с США

      Владимир Путин утверждает, что блокаду между оккупированным Донбассом и Украиной поставила украинская власть.

      Они стреляют в своих граждан, которых считают своими же гражданами,
      – считает Путин.

      Более того, он добавил, что Украина устроила также и экономическую блокаду с РФ, однако объем торговли таки растет. Кроме того, президент РФ добавил, что Россия будет и впредь оказывать "гуманитарную помощь", потому что "желает Украине только мира".

      Мы даем гуманитарную помощь, чтобы их там до конца не съели и не порвали,
      – отметил Путин.

      На вопрос украинского журналиста когда Россия таки поговорит с Украиной, Путин заявил:

      Дело не в персонах. Пока есть русофобы в киевских стенах и они не понимают интересов народа, то такая ненормальная ситуация будет и дальше продолжаться, несмотря на то, кто будет при власти в Кремле.

      Смотрите видео как украинский журналист Роман Цимбалюк задал вопрос Владимиру Путину во время пресс-конференции

       

      Теги: Новости Украины Владимир Путин Украина – Россия Война на Донбассе Торговля
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Черные игры вокруг людей в белых халатах
      сегодня , 12:28 Черные игры вокруг людей в белых халатах
      Наталя Ромашова 70
      Украина в еврокубках: с чем мы идем в отпуск
      сегодня , 11:44 Украина в еврокубках: с чем мы идем в отпуск
      46
      Безудержная Билодид, блестящий Абраменко и другие: спортивные открытия Украины в 2018 году
      сегодня , 10:00 Безудержная Билодид, блестящий Абраменко и другие: спортивные открытия Украины в 2018 году
      68
      Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      сегодня , 08:40 Політичні заручники: навіщо Росія зібралася роздавати паспорти українцям та білорусам
      Олексій Чибісов 1872
      "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      сегодня , 00:00 "Нет ключевого элемента – мозгов": как окупили себя вложения Путина в Трампа и Brexit
      Іван Яковина 800
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Большинство украинцев хотели видеть президентом Путина в 2008-м, – Ющенко
       14 августа 2016 , 17:38 6
      Светлана Тарабарова родила мальчика
       10 сентября , 10:27
      Карпаты планируют реконструировать стадион Украина, но не могут согласовать вопрос с властями
       13 ноября , 16:46
      Сколько топ-клубы Европы тратят на зарплату игрокам: Барселона – уверенный лидер, сенсационный представитель в топ-15
       14 ноября , 10:41
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук