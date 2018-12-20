Не давайте им слово, потому что будет скандал, – Путин прокомментировал ситуацию на Донбассе

Владимир Путин заявил, что слово украинским журналистам не стоит давать, потому что они сразу устроят скандал. Однако позже президент РФ таки выслушал украинского журналиста Романа Цимбалюка. Президент РФ утверждает, что это украинская власть стреляет в оккупированном Донбассе.

Об этом президент России заявил во время своей пресс-конференции в четверг, 20 декабря.

Украинский журналист Роман Цимбалюк спросил у Путина о том, сколько денег Россия тратит на оккупированный Донбасс и условия обмена украинских политзаключенных.

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Владимир Путин утверждает, что блокаду между оккупированным Донбассом и Украиной поставила украинская власть.

Они стреляют в своих граждан, которых считают своими же гражданами,

– считает Путин.

Более того, он добавил, что Украина устроила также и экономическую блокаду с РФ, однако объем торговли таки растет. Кроме того, президент РФ добавил, что Россия будет и впредь оказывать "гуманитарную помощь", потому что "желает Украине только мира".

Мы даем гуманитарную помощь, чтобы их там до конца не съели и не порвали,

– отметил Путин.

На вопрос украинского журналиста когда Россия таки поговорит с Украиной, Путин заявил:

Дело не в персонах. Пока есть русофобы в киевских стенах и они не понимают интересов народа, то такая ненормальная ситуация будет и дальше продолжаться, несмотря на то, кто будет при власти в Кремле.

Смотрите видео как украинский журналист Роман Цимбалюк задал вопрос Владимиру Путину во время пресс-конференции