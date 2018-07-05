"Не делай дурни!" – DZIDZIO заговорил голосом Бога ради благородной цели

Популярный украинский певец DZIDZIO озвучил серию социальных роликов по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в Украине.

Социальную информационную кампанию "Постой" запустила общественная организация Traffic Challenge.

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В коротких анимационных роликах голосом популярного исполнителя заговорил персонаж Бога.

Не делай дурни, Я – бессмертен, а ты – нет,

– призывает он тех, кто садится за руль под градусом, превышает скорость или не пристегивает ремни безопасности.

В сети появилось 5 роликов, в которых освещены наиболее распространенные причины гибели людей на украинских дорогах.

Смотрите видео социальной рекламы "Постой":

По данным полиции, только в течение первых 5 месяцев 2018 года в Украине произошло более 57 тысяч ДТП, в которых погибли около тысячи человек, еще почти столько же получили травмы или ранения.