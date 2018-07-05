"Не делай дурни!" – DZIDZIO заговорил голосом Бога ради благородной цели
Популярный украинский певец DZIDZIO озвучил серию социальных роликов по предупреждению дорожно-транспортных происшествий в Украине.
Социальную информационную кампанию "Постой" запустила общественная организация Traffic Challenge.
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В коротких анимационных роликах голосом популярного исполнителя заговорил персонаж Бога.
Не делай дурни, Я – бессмертен, а ты – нет,
– призывает он тех, кто садится за руль под градусом, превышает скорость или не пристегивает ремни безопасности.
В сети появилось 5 роликов, в которых освещены наиболее распространенные причины гибели людей на украинских дорогах.
Смотрите видео социальной рекламы "Постой":
По данным полиции, только в течение первых 5 месяцев 2018 года в Украине произошло более 57 тысяч ДТП, в которых погибли около тысячи человек, еще почти столько же получили травмы или ранения.