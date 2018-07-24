Не до одежды: Иванка Трамп закрывает собственный бизнес
Старший советник Белого дома Иванка Трамп решила закрыть собственный бренд одежды.
Об этом пишет ВВС.
Причина закрытия – желание дочери президента США сфокусироваться на работе в Вашингтоне. Со слов Иванки, закрытие компании – единственный честный выход для ее команды и партнеров.
Еще год назад Иванка самоустранилась от ведения дел в компании.
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Бренд Ivanka Trump был основан в 2007 году. Сначала Иванка открыла свою ювелирную линию, затем стала выпускать обувь, одежду и солнцезащитные очки.
Компания позиционировала свою продукцию как доступную по цене одежду для молодых женщин, которые уделяют много внимания карьерному росту.
Источник: 24 Канал
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