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Не до одежды: Иванка Трамп закрывает собственный бизнес

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Иванка Трамп
Иванка Трамп / styleinsider.com.ua

Старший советник Белого дома Иванка Трамп решила закрыть собственный бренд одежды.

Об этом пишет ВВС.

Причина закрытия – желание дочери президента США сфокусироваться на работе в Вашингтоне. Со слов Иванки, закрытие компании – единственный  честный выход для ее команды и партнеров.

Еще год назад Иванка самоустранилась от ведения дел в компании.

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Бренд Ivanka Trump был основан в 2007 году. Сначала Иванка открыла свою ювелирную линию, затем стала выпускать обувь, одежду и солнцезащитные очки.

Компания позиционировала свою продукцию как доступную по цене одежду для молодых женщин, которые уделяют много внимания карьерному росту.

Теги: Новости США Иванка Трамп
Источник: 24 Канал
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