"Не до Собора": Филарет прокомментировал споры с Макарием относительно Единой поместной церкви

Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет считает, что все спорные вопросы объединения в Украинскую православную церковь следует решать открыто на соборе архиереев.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

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Патриарх Филарет отмечает, что для получения Томоса нужно провести архиерейский Собор из тех архиереев, которые обратились к Вселенскому патриарху по автокефалию. Тогда же следует избрать предстоятеля этой уже объединенной Украинской православной церкви.

Он также прокомментировал слова митрополита Украинской автокефальной православной церкви Макария о разногласиях между церквям относительно устава и названия единой поместной церкви. По его словам, все они будут решены на "не до Собора, а на Соборе".

Там будет и объединение, там будет и избран предстоятель, там будет и принят Устав. И все это будет проходить открыто, с участием всех архиереев – как Киевского патриархата, так и Московского патриархата и Автокефальной церкви,

– отметил Филарет.

Патриарх отмечает, что от УПЦ КП ожидается 40 архиереев, от УАПЦ – 14 архиереев. Относительно Московского патриархата, то количество архиереев спрогнозировать трудно.

"Неизвестно сколько будет от Московского патриархата: будет ли 10, будет ли большинство", – сказал он

О дате проведения Собора также пока информации нет:

Слышим, что в ноябре будет. Конкретной даты пока нет,

– сообщил патриарх УПЦ КП.

Филарет также отметил, что определение времени проведения Собора зависит от Вселенского патриарха.

"Знаем одно: Вселенский патриарх твердо стоит на позиции предоставления автокефалии украинской церкви", – подчеркнул он.

Филарет не смог ответить, кто мог бы составить ему конкуренцию, но хотел бы сам возглавить объединенную УПЦ, чтобы противостоять Русской православной церкви.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата в Стамбуле принял решение о предоставлении Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. На заседании Синода также было принято решение о снятии анафемы с партриарха УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария и признание их каноническими.



После этого Русская православная церковь в Минске собрала Синод, по итогам которого объявила о прекращении евхаристического общения с Константинопольской церковью. Впоследствии такой шаг поддержала Белорусская и Душабинська православные церкви – обе входят в состав РПЦ.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

Украина стала на шаг ближе к получению Томоса: смотрите видео