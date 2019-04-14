Не должны встать на те же грабли, – Гройсман о парламентских выборах-2019

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман даже и думать не хочет, что парламентские выборы 2019 могут не состояться. Однако, точная дата плебисцита еще может измениться, но, по его словам, это большого значения не имеет. В то же время он отметил, что украинцы не должны встать те же грабли, на которые становились уже не раз.

Как подчеркнул украинский премьер Владимир Гройсман, парламентские выборы в Украине все же состоятся в 2019 году. В то же время он подчеркнул, что если их придется провести досрочно, то это не является проблемой.

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Выборы будут в 2019 году, а месяцем раньше или позже, это уже не имеет такого большого значения. На мой взгляд, надо использовать этот период между президентскими и парламентскими выборами для изменения системы. Если это не произойдет, то мы встанем на те же грабли, на которые становились уже не раз. Надо менять систему, чтобы она проводила новых людей, а новые люди должны менять ситуацию в стране,

– отметил глава Кабмина в эфире телеканала ICTV.

Относительно участия в парламентских выборах, то чиновник утверждает, что готовится к этому. Правда, с какой политической силой будет это делать, Гройсман не указал.

"Я никогда не скрывал, что буду участвовать в парламентской избирательной кампании, потому что считаю, что еще много надо сделать. И для этого нужно разумное большинство, умная коалиция в украинском парламенте образца 2019 года. Тогда Украина будет стабильно развиваться", – констатировал премьер-министр Украины.

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В то же время спикер Андрей Парубий заявил, что после выборов президента, второй тур которых запланирован на 21 апреля, Рада продолжит работать без изменений. По его словам, они и правительство будут работать до конца октября.

Мы имеем четко разработанный план развития экономики и повышения социальных стандартов для украинцев. Мы будем над этой программой работать, независимо от того, как пройдут президентские выборы. И никто не сможет помешать парламенту провести этот пакет реформ. Мы в очень плотном сотрудничестве и с премьер-министром Гройсманом, и с правительством, и с комитетами реализуем эту общую стратегию,

– отметил Парубий.

Что известно о парламентских выборах 2019?​

Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).



Избирательный процесс стартует 29 июля – именно с этой даты начинается выдвижение в нардепы: либо партии будут выбирать своих представителей в парламент, или некоторые политики будут самовыдвигаться. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее чем 13 августа. А завершит комиссия регистрацию кандидатов 18 августа.



Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее чем 16 ноября. 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных парламентариев и выдать им удостоверения. Первая же сессия новоизбранного парламента должно пройти до 16 декабря включительно. Перед ее открытием нардепы должны принести присягу, после чего они официально вступят в свои законные полномочия.