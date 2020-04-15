Не допустить эмиграцию и сохранить рабочие места: как должна действовать власть

Понятно, что денег в бюджете нет, но правительство ( государство) может принять две простые меры с минимальными расходами, которые поддержат текущий бизнес, сохранят рабочие места и создадут стимулы для развития промышленного производства.

Две меры для Украины, чтобы перезапустить экономику, восстановить, создать новые рабочие места и предотвратить новую эмиграцию после открытия границ.

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1) Для бизнеса пострадавшего от карантина перенести на полгод выплату тела кредита, с обязательной текущей оплатой процентов.Сделать "grace period" по текущим кредитам, в связи с кризисом.

Запретить банкам повышать процентную ставку, требовать досрочного погашения долга в связи с нарушением финансовых ковенант. Согласовать эту процедуру с Нацбанком. Рефинансировать, при необходимости, банки под эти цели. Это не потребует особых финансовых расходов, но стабилизирует финансовое состояние, позволит бизнесу планировать и вести деятельность.

Наша компания ведет бизнес во многих странах: от Чили до Шанхая. Нам автоматически такую меру предложили в Канаде, США, Чехии, Польше, Латвии и даже Мексике. Это стандартная мировая практика.

Сделать это исключительно для бизнесов пострадавшего от карантина. Успешно функционирующие отрасли работают как работали.

2) Доступ к капиталу.

Проектное финансирование. Сделать его доступным в экономике Украины. Будущий рост экономики, создание новых рабочих мест возможны только через инвестиции.

Для этих целей правительство, государство, должно стимулировать банки, лизинговые компании финансировать в рамках проектного финансирования покупку на внутреннем рынке или импорт основных средств (станков и оборудования). В рамках проектного финансирования упростить процедуры, дать рефинансирование банкам под такие проекты, применить механизмы госгарантии для этих целей.

Упростить банковские регулирование и нормативы по залогам в рамках проектного финансирования. Для бизнеса готового инвестировать в основные фонды применить механизм госгарантий по проектному финансированию.

В Украине сейчас невозможно взять кредит под залог оборудования, в которое инвестирует украинская компания. По сути украинский бизнес по предоплате покупает оборудование, ввозит его в Украину, ставит на баланс, вводит в эксплуатацию и при наличии положительного денежного потока может заложить это оборудование и получить под этот залог кредит (60–80% от стоимости оборудования).

Украина – инвестиционный заповедник. Международные страховые компании типа Hermes и до кризиса выставляли страховые риски по 10–15%, на сделки с украинскими покупателями, тем более невозможно это сделать сейчас.

Все это можно сделать через госбанки – Укрэксим, Приват, Укргазбанк – у них есть экспертиза и ресурсы. Нужно дать им рефинансирование, госгараними, поменять нормативы, дать возможность финансировать промышленные проекты.