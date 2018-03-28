"Не дождетесь": Мухарский написал о жизни в эмиграции

Скандальный актер и шоумен Антон Мухарский, который покинул Украину и пытается получить политическое убежище в Европе, рассказал о своей жизни в эмиграции.

Певец, который недавно эмигрировал из Украины, заявил, что затяжной скандал из-за алиментов на совместных со Снежаной Егоровой детей наводит его на суицидальные мысли, но его недруги этого не дождутся. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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По его словам, причиной таких мыслей стало то, что его семья разрушена, ему не дают видеть детей, создают искусственные долги, отбирают имущество, а в СМИ его травят. Также он заверил, что справится со всеми трудностями. В своем посте Антон заметил, что живет в Европе за шесть евро в день и ест гречку.

Напомним, что в конце прошлого года Мухарский разделся догола и повесил трусы на двери Оболонского суда в знак протеста за ускорение рассмотрения его дела.