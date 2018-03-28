19:28
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

"Не дождетесь": Мухарский написал о жизни в эмиграции

187 Читати новину українською
Мухарский пожаловался на жизнь в эмиграции
Мухарский пожаловался на жизнь в эмиграции / Фото из открытых источников

Скандальный актер и шоумен Антон Мухарский, который покинул Украину и пытается получить политическое убежище в Европе, рассказал о своей жизни в эмиграции.

Певец, который недавно эмигрировал из Украины, заявил, что затяжной скандал из-за алиментов на совместных со Снежаной Егоровой детей наводит его на суицидальные мысли, но его недруги этого не дождутся. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте также: "Розовые усы": беглец Мухарский представил первую песню из эмиграции

По его словам, причиной таких мыслей стало то, что его семья разрушена, ему не дают видеть детей, создают искусственные долги, отбирают имущество, а в СМИ его травят. Также он заверил, что справится со всеми трудностями. В своем посте Антон заметил, что живет в Европе за шесть евро в день и ест гречку.

Напомним, что в конце прошлого года Мухарский разделся догола и повесил трусы на двери Оболонского суда в знак протеста за ускорение рассмотрения его дела.

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук