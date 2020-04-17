Не думаю, что в Украине будет вспышка недоверия ко мне или власти в целом, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, в Украине не будет вспышки недоверия к нему лично или власти в целом.
Об этом он заявил в ток-шоу "Савика Шустера Свобода слова", отвечая на вопрос о возникновении безработицы в Украине из-за карантина, сообщает 24 канал.
Важно Выведут войска, возьмем границу под контроль и тогда будут выборы на Донбассе, – Зеленский
"Не думаю о том, что у нас будет вспышка недоверия ко мне или власти в целом. Я не думаю о рейтингах, честно говоря", – заявил президент.
На вопрос ведущего, не считает ли Зеленский, что рейтинги имеют отношение к доверию, президент ответил: "Обязательно".
Если говорить откровенно о доверии к лидеру, то мы сейчас видим, что доверие ко мне достаточно высоко – 55-56%,
– заверил Зеленский.
По его словам, доверие к нему сейчас намного выше, чем было после первого тура выборов.
Интересно, что недавний опрос свидетельствуют о том, что вместе со снижением уровня доверия к Владимиру Зеленскому электоральный рейтинг не упал, а вырос. Сейчас он получил бы на 14 – 15% голосов больше, чем в первом туре в 2019 году.
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