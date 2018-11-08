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      Не гены: что влияет на долголетие

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      Не гены: что влияет на долголетие
      Не гены: что влияет на долголетие / singularityhub.com

      Генетики из двух американских компаний провели исследования и установили три фактора, влияющие на продолжительность жизни и опровергли влияние генов.

      Результаты исследования опубликовали в журнале Genetics.

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      В новой работе ученые рассмотрели родословные более 400 миллионов человек. При этом исследователи учитывали только время жизни каждого конкретного человека, место его рождения и семейные связи.

      В ходе исследования специалисты обнаружили необычную деталь: продолжительность жизни супругов совпадала чаще, чем продолжительность жизни родных братьев или сестер противоположного пола.

      Що впливає на довголіття
      Что влияет на долголетие

      Ученые обнаружили, что внешние обстоятельства, влияющие на образ жизни, определяют его продолжительность больше, чем гены. Предыдущие исследования утверждали, что гены влияют только на 15-30%, а новая работа снижает это влияние до 7%.

      Поэтому ученые заключили, что на долголетие влияет окружающая среда и образ жизни.

      Существует и третий фактор – ассортативность браков – то есть тогда, когда люди выбирают друг друга по фенотипу.

      Асортативність шлюбів грає роль у довголіття
      Ассортативность браков играет роль в долголетии

       
      Фенотип – что это?

      Это совокупность всех признаков и свойств индивида на определенном этапе его развития.

      Вывод ученых: на долголетие влияет окружающая среда, образ жизни и ассортативность брака.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Долголетия
      Источник: 24 Канал
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