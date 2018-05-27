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Не "гостеприемние люди": во Львове пожилая уроженка Донецка посреди дня напала на выпускницу

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Во Львове пенсионерка из Донецка брызнула газом в лицо школьнице
Во Львове пенсионерка из Донецка брызнула газом в лицо школьнице / Соцсети

Недавно во Львове, как и во всей Украине, 11-классники отметили праздник Последнего звонка. Правда, после торжеств с выпускниками школы №55 произошел вопиющий и возмутительный случай.

Как пишет пользовательница Виктория Бущева на своей странице в Facebook, дети вместе с родителями перед поездкой на природу решили прогуляться по городу, чтобы сделать несколько фотографий.

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"Сделав фото, выпускницы отошли в тенек, ближе к бывшему кинотеатру "Колокол": трое из них пересматривали сделанные фото, а четвертая девочка в это время разговаривала по телефону со своей бабушкой...И именно в это время, собственно, к этой девочке (предполагаю, что именно из-за того что ее лицо было открыто, а остальные девушки опустили головы, потому что пересматривали фото), ни с того ни с сего, подходит пожилая женщина и пшикает ребенку в лицо из перцового баллончика", – возмущается женщина.

По ее словам, в результате выпускница потеряла сознание и упала, а когда поднялась, то не могла говорить и в течение первых минут даже дышать, поскольку является аллергиком. Остальные девушки в свою очередь в связи с этим подняли шум.

"Девочки быстро перезвонили одноклассникам, которые были неподалеку, позвали родителей (мы вместе с классным руководителем находились еще в классе, школа через дорогу, а одна из девушек вызвала "скорую помощь". А в это время, та "прощай молодость" ничуть не спеша, улыбаясь пошел себе в магазин купить колбаски", – добавляет она.

По убеждению свидетелей, после инцидента пожилая нападавшая пыталась убежать: видео

В итоге львовянам удалось задержать пожилую женщину, но та сказала, что она вообще не в курсе, о чем речь, и что сейчас ее все здесь "неизвестно, за что обижают".

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Тогда мы вызвали полицейский патруль, который мы ждали около 10 минут, а она в это время постоянно повторяла, что наши дети невоспитанные, что они ее материли. Потом она сказала, что она применила баллончик, потому что девочка якобы ругалась на нее нецензурными словами. Затем вновь отрицала, что имеет баллончик, и что мы не имеем права ей препятствовать в передвижении. Все это говорилось исключительно на русском языке, с особым презрением и насмешками. И что все население Львовщины являются хамами и не оправдали ее надежд на то, что здесь "гостеприемние люди". Из чего мы сделали вывод, что это лицо не является местной жительницей, но и на туристку не похожа,
– убеждает Виктория Бущева.

Кроме того, юзер обнародовала видео с места инцидента. На кадрах видно, как бывшие школьники вместе с родителями окружили нападавшую и пытались выяснить все обстоятельства.

"Мы перекрыли ей доступ к вещам в кульке, потому что не знали, где она прячет тот баллончик, значит могло быть еще неизвестно что, а учитывая ее поведение и настроение, то баллончик мог быть использованным в любой момент против любого, кто стоял рядом, в том числе и детей. Пока мы спорили, один из парней одноклассников увидел, что из тряпичной сумки, которая была у нее через плечо, выглядывает тот самый баллончик, он выхватил его и показал на камеру, далее этот баллончик и видео было предоставлено работникам полиции", – отмечает она.

Родителям и подросткам удалось задержать пенсионерку: видео

Как констатирует женщина, впоследствии выяснилось, что нападавшая – гражданка Б. 1943 года рождения из города Донецк, назвала себя лицом, которое приехало с оккупированной территории, с собой имела удостоверение личности члена союза "Дети войны".

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Задержанную особу, пострадавшего ребенка и его маму отвезли в Галицкий райотдел, где взяли объяснения. "Мадам" заявила, что использовала против ребенка баллончик с перцовой смесью после того, как девочка якобы сказала о ней нецензурной бранью (при этом отмечу, что ни одного из свидетелей события относительно этого не опрашивали и подтверждения тому никакого нет). Задержанную отпустили и теперь, возможно, ее ждет суд, где максимальное наказание за такой поступок – это админштраф. А что касается пострадавших, то им выписали по административному предупреждению: маме за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего ребенка, а девушке якобы за нецензурную брань,
– резюмировала Виктория Бущева.

 

Теги: Новости Украины Новости Львова Пенсіонери Несовершеннолетние Дети Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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