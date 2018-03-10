Не говорите, что на Донбассе нет патриотов: как волонтеры Славянска помогают нашим военным

Долгожданную победу на фронте приближают не только наши военные, но и волонтеры. С самого начала конфликта на Востоке они помогают армии, как могут. И сейчас некоторые вопросы закрывают именно они.

Волонтерский пункт в Славянске открылся почти сразу после деоккупации города – в 2014 году. В центральной библиотеке города организовали пункт помощи армии под названием "Маскировочные сетки для армии руками волонтеров".

"Эти 84 дня (оккупации пророссийскими боевиками, – "24") – это надолго, это на всю жизнь мы запомнили. Поэтому хотелось что-то сделать! Хоть что-то!" – сказала волонтер Людмила Савчук.

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Основное занятие местных волонтеров – маскировочные сетки и кикиморы, которые до сих пор являются белым пятном в системе обеспечения военных. Вязать маскировочные сетки только на первый взгляд легко. Есть целая система, как это делать, и работа эта непростая и достаточно сильно утомляет.

Они знают, что такое обстрелы. Они знают, как разрушаются их дома, их мечты, их планы на будущее. Поэтому все насущные потребности, решения которых очень долго ждать, чтобы нам помог центр или другие регионы, нам помогают те волонтеры, которые стали вместе с нами бок о бок в борьбе против российского оккупанта,

– отметила военнослужащая ВСУ Татьяна Науменко.

Волонтеры из Донецкой области призывают всю страну не опускать рук на пути к победе. И главное – собственной ежедневной работой показывают, что это можно делать, несмотря на невзгоды.

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