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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Не говорите, что на Донбассе нет патриотов: как волонтеры Славянска помогают нашим военным

10:15, 10 марта 371 Читати новину українською

Долгожданную победу на фронте приближают не только наши военные, но и волонтеры. С самого начала конфликта на Востоке они помогают армии, как могут. И сейчас некоторые вопросы закрывают именно они.

Волонтерский пункт в Славянске открылся почти сразу после деоккупации города – в 2014 году. В центральной библиотеке города организовали пункт помощи армии под названием "Маскировочные сетки для армии руками волонтеров".

"Эти 84 дня (оккупации пророссийскими боевиками, – "24") – это надолго, это на всю жизнь мы запомнили. Поэтому хотелось что-то сделать! Хоть что-то!" – сказала волонтер Людмила Савчук.

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Основное занятие местных волонтеров – маскировочные сетки и кикиморы, которые до сих пор являются белым пятном в системе обеспечения военных. Вязать маскировочные сетки только на первый взгляд легко. Есть целая система, как это делать, и работа эта непростая и достаточно сильно утомляет.

Они знают, что такое обстрелы. Они знают, как разрушаются их дома, их мечты, их планы на будущее. Поэтому все насущные потребности, решения которых очень долго ждать, чтобы нам помог центр или другие регионы, нам помогают те волонтеры, которые стали вместе с нами бок о бок в борьбе против российского оккупанта,
– отметила военнослужащая ВСУ Татьяна Науменко.

Волонтеры из Донецкой области призывают всю страну не опускать рук на пути к победе. И главное – собственной ежедневной работой показывают, что это можно делать, несмотря на невзгоды.

Больше – смотрите в сюжете.

Автор: Алексей Годзенко
Теги: Новости Украины Война на Донбассе Волонтеры Славянск
Источник: 24 Канал
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