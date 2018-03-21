Не ходите в музеи: 9 советов правильного путешествия от Пауло Коэльо

В своем блоге культовый бразильский автор дал несколько советов, как привезти из туристической поездки самое ценное.

Как правильно путешествовать: 9 советов от Пауло Коэльо

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1. Избегайте музеев

На первый взгляд, это абсурдно, но давайте немного порассуждаем. Если уж вы оказались в незнакомом городе, разве не лучше познакомиться с современностью, а не тем городом, каким он был столетия назад?

Мы чувствуем себя обязанными ходить по музеям. Нас к этому приучили, вбили нам в головы, будто в этом и заключается смысл фразы "прикоснуться к культуре". Не буду спорить, что музеи важны. Но их посещение все-таки требует времени, вдумчивости и подготовки. Вы должны понимать, ради чего заглянули в музейные стены, что именно хотите в них найти. Иначе этот визит превратится в бездумное блуждание и потерю драгоценного времени. Посетив музей "для галочки", вы покинете его с ощущением, что увидели несколько фундаментально важных вещей, но скоро даже не вспомните, каких именно.

2. Заглядывайте в бары

Жизнь города раскрывается именно здесь, а не в музеях. Я говорю не про ночные клубы, а маленькие бары, забегаловки, куда люди заходят после работы, чтобы расслабиться и пообщаться.

Купите местную газету и наслаждайтесь наблюдениями за людьми. Если кто-то завязывает разговор, присоединяйтесь, даже если тема изначально кажется вам не очень интересной.

3. Общайтесь с людьми

Лучшие экскурсоводы – местные жители: те, кто родился здесь, живет здесь, каждый день ходит по этим улицам, знает все о всех, гордится своим городом, но не работает на туристическое агентство. Просто выйдите на улицу, выберите человека, с которым вам захотелось бы заговорить, и спросите его о том, что вас интересует (где находится собор? Как пройти до почты?). Если первый встречный окажется немногословным, попробуйте со вторым, с третьим. Я уверен: к концу дня вы обнаружите себя в сопровождении отличного компаньона из местных!

4. Путешествуйте в одиночку

Или, если вы находитесь в отношениях, с партнером. Все. Только так вы действительно оставите собственные "корни" позади. Путешествуя в чужой стране с туристической группой из ваших соотечественников, постоянно общаясь на родном языке, уходя туда, куда указывает вам гид, вы не сможете почувствовать всей прелести путешествия и уделить внимание тому месту, которое стремились посетить.

5. Старайтесь избежать сравнений

Ничего не сравнивайте – цены, стандарты гигиены, уровень жизни, способы передвижения, – ничего! Вы отправились в путешествие не для того, чтобы доказать, будто у себя на родине живете лучше и правильнее, чем другие люди. Ваша цель – узнать, как живут другие люди, чему они могут научить вас, как они справляются с реальностью.

6. Не бойтесь заблудиться

Даже если вы не говорите на местном языке, не переживайте. Я бывал во многих местах, где не мог сказать и пары слов, и всегда находил поддержку, необходимые рекомендации, полезные советы и даже подружек. Некоторые думают, будто выйти на улицу в незнакомой стране значит моментально потерять дорогу и заблудиться навсегда. Хотя достаточно всего лишь в кармане визитки отеля: если вы и вправду заблудились, всегда можно остановить такси, показать водителю адрес и с комфортом вернуться в номер.

7. Не покупайте слишком много вещей

Тратьте деньги только на то, что вам не придется нести на себе: билеты в театр, посещение ресторанов, экскурсии. Если какая-то вещь вам сильно понравилась, помните: в наше время глобального рынка и интернета вы сможете купить почти все, что вам хочется, онлайн, а не оплачивать лишний багаж.

8. Не пытайтесь увидеть весь мир за один месяц

Гораздо лучше остаться в одном городе четыре или пять дней, чем посетить пять городов за неделю. Незнакомые города, как капризные женщины: нужно время, чтобы их соблазнить и раскрыть для себя полностью.

9. Воспринимайте каждое путешествие как приключение

Генри Миллер говорил, что важнее найти церковь, о которой никто никогда не слышал, чем отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным идти в Сикстинскую капеллу, о которой вам прожужжали все уши, вместе с двумястами тысячами других туристов. Да, конечно, посетите Сикстинскую капеллу! Но не забывайте также побродить по менее туристическим улицам, исследовать переулки. Почувствуйте свободу поиска. Поиска чего-то, о чем вы даже не догадываетесь, но что, будучи найденным, может перевернуть всю вашу жизнь.