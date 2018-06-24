"Не хотел стрелять в женщину с ребенком": известны детали чудовищного убийства семьи в Харькове

Сейчас стали известны некоторые детали ужасного убийства семейной четы в Харькове, которое произошло в воскресенье утром, 24 июня. Мужчина из автомата расстрелял семейную пару – 40-летнего мужчину и его гражданскую жену, а также ранил их 13-летнюю дочь.

Об этом сообщила корреспондент 24 канала с места события в прямом эфире.

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Напомним, что жуткая трагедия произошла в Харькове на улице Академика Павлова, злоумышленника уже задержали.

По словам корреспондентки, раненная девочка сейчас находится в больнице в состоянии средней тяжести, она имеет два огнестрельных ранения. Известно, что одна пуля прошла насквозь через плечо, а другая попала в ногу.

По неофициальной информации, между погибшим и злоумышленником за несколько дней до этого произошел конфликт, именно поэтому мужчина пришел отомстить. Также сообщили, что злоумышленник сначала даже спутал подъезды, и только со второго раза нашел нужную квартиру.

Стоит добавить, что после задержания убийца признался, что на самом деле не хотел стрелять в женщину и ее дочку. В настоящее время криминалисты продолжают работать на месте убийства.

Также корреспондентка отметила, что из неофициальных источников известно, что раненая девочка, перед тем как потерять сознание, сама назвала убийцу, которого позже задержали сотрудники патрульной полиции Харькова.