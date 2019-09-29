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      Не хуже, чем в Рио-де-Жанейро: на улицах Львова прошел фестиваль "Золотой лев"

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      Клоуны на ходулях и скоморохи – вот так начался 30-й юбилейный фестиваль "Золотой лев". В нем принимают участие театральные коллективы из разных стран, а изюминкой является настоящий карнавал на улицах Львова. Празднование началось в субботу, 28 сентября, как это было – расскажем далее.

      Сотни людей в разнообразных карнавальных костюмах собираются вместе, чтобы пройтись по городским улицам. Чтобы развеселить публику, театралы берутся за особое оружие – уникальный реквизит.

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      Карнавальное шествие проходит по улицам города, все желающие общаются и фотографируются с его участниками. Театральный фестиваль "Золотой лев" традиционно начался с карнавального шествия.


      Театральный фестиваль "Золотой лев"

      В этом году на юбилейный фестиваль со спектаклями во Львов приехали не только украинские театралы, а также художники из Литвы, Венгрии, Чехии, Польши, Румынии и даже Америки.

      Практически во всех театрах каждый день проходят спектакли. В Оперном, Заньковецкой, Первом украинском, Театре Воскресения, в театре Леся Курбаса,
      – сказал директор фестиваля "Золотой лев" Ярослав Федоришин.

      Кроме театров, спектакли сыграют и на площадях города. Продлится фестиваль до 6 октября. Поэтому, каждый желающий еще будет иметь время насладиться актерской игрой.

      По улицам Львова прошел фестиваль "Золотой лев" / Фото: сайт 032.ua

      blog_ava
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      Теги: Фестивали Новости Львова Новости Украины
      Источник: 24 канал
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