Не хватает врачей и мест для больных, – мэр Черновцов объяснил, как будут действовать в городе

Количество больных коронавирусом в Черновцах и области продолжает увеличиваться. Поэтому пока местные власти ждут решения правительства относительно адаптивного карантина, и после этого будут принимать соответствующие решения.

В прямом эфире 24 канала мэр Черновцов Алексей Каспрук отметил, что в планах – продолжать бороться с распространением инфекции.

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Он подчеркнул, что врачей пытаются обеспечить всем необходимым, также приглашают на работу специалистов из других регионов. Ведь рабочих рук физически уже не хватает, многие медики заразились коронавирусом.

Справка. Буковина лидирует не только по скорости распространения COVID-19, но и по количеству больных медиков. Как отметили в Черновицкой ОГА, коронавирус подхватили 300 врачей и медсестер, 4 из них умерли.

Мэр Черновцов также рассказал, что горожане относятся к карантину по-разному. Кто-то уже перестал соблюдать ограничения и даже ходит по улицам без масок, однако большинство таки берегут себя и понимают, что вирус никуда не делся.

Политик также прокомментировал вероятность ослабления карантина в Черновцах после 11 мая. Он отметил, что на заседании Кабмина говорили о адаптивном карантине и о том, что органам местного самоуправления нужно предоставить больше полномочий и ответственности в этом отношении.

Что такое адаптивный карантин?Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что области с высокой заболеваемостью COVID-19 пойдут на "адаптивный карантин". То есть после 11 мая, когда по всей стране начнется частичное снятие ограничений, карантинные меры в таких регионах могут усилить.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, ответственность за вспышки болезни в определенных регионах после принятия решения об адаптивном карантине будут нести местные власти.

"Когда будет финальный документ, будем понимать, или за нас будет принимать решения область, или мы сможем это регулировать. Будем обдумывать каждый шаг выхода из карантина, чтобы он не был опасным", – заверил Каспрук.

Он отметил, что в регионе фактически есть задержка с результатами анализов на коронавирус. Пациенты ожидают подтверждения болезни от 5 до 7 дней. Это усложняет работу врачам, ведь именно от этого зависит движение пациентов.

Справка. По состоянию на 6 мая, в Черновицкой области коронавирусом заболели 1 985 человек, 220 человек – выздоровели, 57 пациентов умерли. Большинство больных в области – старшего возраста.

Накануне Алексей Каспрук заявил, что места в городских больницах Черновцов, которые были выделены для инфицированных коронавирусом COVID-19 закончились.

Продолжаем закупать оборудование и средства индивидуальной защиты. Пока всем обеспечены. Но ощущения, что можно расслабиться, что на складах есть двухмесячный запас всего необходимого – конечно, такого нет. Работаем,

– прокомментировал политик.

И подытожил, что сейчас самые большие проблемы Черновцов – это места, где лечить больных и, собственно, медицинские работники, которые должны это делать. Принимать больных из города уже пообещали другие медицинские учреждения, в частности – областные больницы, хотя запас койко-мест там пока также невелик.