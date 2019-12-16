Не хватило места в поезде: Грета Тунберг поспорила с немецкой железной дорогой

Климатическая активистка Грета Тунберг в твиттере выясняла отношения с немецкой железной дорогой. Все началось с того, что девушка, которая отказалась от авиаперелетов, выложила фото из тамбура поезда, на котором возвращались домой.

Под фото Грета отметила, что немецкие поезда – переполнены.

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Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 грудня 2019 р.

Deutsche Bahn сразу отреагировала на слова Греты: в компании выразили благодарность девушке за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда. Однако отметили, что она зря ехала в тамбуре, ведь у нее было место в первом классе.

"Было бы еще лучше, если бы ты сообщила и о том, какой дружелюбной и компетентной была команда, которая обслуживала тебя на твоем месте в первом классе", – говорится в сообщении.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 грудня 2019 р.

В ответ девушка отметила, что добиралась двумя поездами, один из которых отменили. Именно поэтому ей не хватило места.

Однако путешествие в первом классе Тунберг не отрицала.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high! — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 15 грудня 2019 р.

Кроме этого, экоактивистка добавила, что переполненные поезда – это хорошо, ведь это демонстрирует высокий спрос на поездки.

Что известно о Грете Тунберг

Первые акции протеста экоактивистка Грета Тунберг начала в Стокгольме. Вместо уроков шведская школьница каждую пятницу ходила в парламент Швеции, где требовала от власти действий для сохранения окружающей среды. Ее акции стали известными в соцсетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.



Тунберг выступает за остановку глобального потепления и изменения климата

Чтобы привлечь внимание мировых лидеров к глобальной проблеме, 16-летняя Грета Тунберг с отцом приняла участие в климатической конференции ООН. Активистка пристыдила высокопоставленных должностных лиц и призвала их прекратить праздно наблюдать за экологическими проблемами, которые впоследствии могут уничтожить человечество. Девушка уверена: если не начать действовать немедленно, то будущие поколения окажутся в экологическом аду.

Фигуру Греты Тунберг воспринимают неоднозначно в мире. Если одни люди восхищаются ее заявлениями и поддерживают школьницу, то другие считают ее больной.

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Так, журналист Эндрю Болт заявил, что "никогда не видел столь юную девушку с таким количеством психических расстройств, которую б такое количество взрослых людей воспринимали как гуру". Общеизвестно, что у Греты диагностирован синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм, которые могут быть объяснением ее эмоциональности.