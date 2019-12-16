Не хватило места в поезде: Грета Тунберг поспорила с немецкой железной дорогой
Климатическая активистка Грета Тунберг в твиттере выясняла отношения с немецкой железной дорогой. Все началось с того, что девушка, которая отказалась от авиаперелетов, выложила фото из тамбура поезда, на котором возвращались домой.
Под фото Грета отметила, что немецкие поезда – переполнены.
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Deutsche Bahn сразу отреагировала на слова Греты: в компании выразили благодарность девушке за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда. Однако отметили, что она зря ехала в тамбуре, ведь у нее было место в первом классе.
"Было бы еще лучше, если бы ты сообщила и о том, какой дружелюбной и компетентной была команда, которая обслуживала тебя на твоем месте в первом классе", – говорится в сообщении.
В ответ девушка отметила, что добиралась двумя поездами, один из которых отменили. Именно поэтому ей не хватило места.
Однако путешествие в первом классе Тунберг не отрицала.
Кроме этого, экоактивистка добавила, что переполненные поезда – это хорошо, ведь это демонстрирует высокий спрос на поездки.
Что известно о Грете Тунберг
Первые акции протеста экоактивистка Грета Тунберг начала в Стокгольме. Вместо уроков шведская школьница каждую пятницу ходила в парламент Швеции, где требовала от власти действий для сохранения окружающей среды. Ее акции стали известными в соцсетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.
Тунберг выступает за остановку глобального потепления и изменения климата
Чтобы привлечь внимание мировых лидеров к глобальной проблеме, 16-летняя Грета Тунберг с отцом приняла участие в климатической конференции ООН. Активистка пристыдила высокопоставленных должностных лиц и призвала их прекратить праздно наблюдать за экологическими проблемами, которые впоследствии могут уничтожить человечество. Девушка уверена: если не начать действовать немедленно, то будущие поколения окажутся в экологическом аду.
Фигуру Греты Тунберг воспринимают неоднозначно в мире. Если одни люди восхищаются ее заявлениями и поддерживают школьницу, то другие считают ее больной.
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Так, журналист Эндрю Болт заявил, что "никогда не видел столь юную девушку с таким количеством психических расстройств, которую б такое количество взрослых людей воспринимали как гуру". Общеизвестно, что у Греты диагностирован синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм, которые могут быть объяснением ее эмоциональности.