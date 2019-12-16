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      Не хватило места в поезде: Грета Тунберг поспорила с немецкой железной дорогой

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      Шведская экоактивистка Грета Тунберг / Фото из открытых источников

      Климатическая активистка Грета Тунберг в твиттере выясняла отношения с немецкой железной дорогой. Все началось с того, что девушка, которая отказалась от авиаперелетов, выложила фото из тамбура поезда, на котором возвращались домой.

      Под фото Грета отметила, что немецкие поезда – переполнены.

      Обратите внимание! "Поставить их к стене": Грета Тунберг вляпалась в громкий скандал из-за резкого высказывания

      Deutsche Bahn сразу отреагировала на слова Греты: в компании выразили благодарность девушке за поддержку в борьбе с изменением климата и выбор скоростного поезда. Однако отметили, что она зря ехала в тамбуре, ведь у нее было место в первом классе.

      "Было бы еще лучше, если бы ты сообщила и о том, какой дружелюбной и компетентной была команда, которая обслуживала тебя на твоем месте в первом классе", – говорится в сообщении.

      В ответ девушка отметила, что добиралась двумя поездами, один из которых отменили. Именно поэтому ей не хватило места.

      Однако путешествие в первом классе Тунберг не отрицала.

      Кроме этого, экоактивистка добавила, что переполненные поезда – это хорошо, ведь это демонстрирует высокий спрос на поездки.

      Что известно о Грете Тунберг

      Первые акции протеста экоактивистка Грета Тунберг начала в Стокгольме. Вместо уроков шведская школьница каждую пятницу ходила в парламент Швеции, где требовала от власти действий для сохранения окружающей среды. Ее акции стали известными в соцсетях, а затем их поддержали школьники в других странах мира.

      Грета Тунберг
      Тунберг выступает за остановку глобального потепления и изменения климата

      Чтобы привлечь внимание мировых лидеров к глобальной проблеме, 16-летняя Грета Тунберг с отцом приняла участие в климатической конференции ООН. Активистка пристыдила высокопоставленных должностных лиц и призвала их прекратить праздно наблюдать за экологическими проблемами, которые впоследствии могут уничтожить человечество. Девушка уверена: если не начать действовать немедленно, то будущие поколения окажутся в экологическом аду.

      Фигуру Греты Тунберг воспринимают неоднозначно в мире. Если одни люди восхищаются ее заявлениями и поддерживают школьницу, то другие считают ее больной.

      К теме: Шведский школьница Грета Тунберг стала человеком года по версии Time: что известно об экоактивистке

      Так, журналист Эндрю Болт заявил, что "никогда не видел столь юную девушку с таким количеством психических расстройств, которую б такое количество взрослых людей воспринимали как гуру". Общеизвестно, что у Греты диагностирован синдром Аспергера, обсессивно-компульсивное расстройство и селективный мутизм, которые могут быть объяснением ее эмоциональности.

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      Автор: Ирина Буртык
      Теги: климат Экология Железная дорога Грета Тунберг
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