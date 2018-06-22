Не Hyperloop-ом единым: Омелян будет убеждать Илона Маска построить в Украине Gigafactory
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует убедить американскую компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.
Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление министра на презентации транспортной стратегии до 2030 года.
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Мы верим, что нам удастся убедить самого большого в мире производителя электрокаров – компанию тесла – создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине,
– заявил министр.
Отмечается, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможен лишь путем привлечения в страну мировых компаний.
Владимир Омелян считает, что такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.
Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал проект строительства в Украине тестовой платформы для вакуумного поезда Hyperloop и дальнейшего его использования.