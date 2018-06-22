Не Hyperloop-ом единым: Омелян будет убеждать Илона Маска построить в Украине Gigafactory

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует убедить американскую компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.

Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление министра на презентации транспортной стратегии до 2030 года.

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Мы верим, что нам удастся убедить самого большого в мире производителя электрокаров – компанию тесла – создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине,

– заявил министр.

Отмечается, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможен лишь путем привлечения в страну мировых компаний.



Владимир Омелян считает, что такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал проект строительства в Украине тестовой платформы для вакуумного поезда Hyperloop и дальнейшего его использования.