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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Не Hyperloop-ом единым: Омелян будет убеждать Илона Маска построить в Украине Gigafactory

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Омелян будет убеждать Маска строить в Украине Gigafactory
Омелян будет убеждать Маска строить в Украине Gigafactory / Tesla

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян планирует убедить американскую компанию Tesla Илона Маска создать Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине.

Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление министра на презентации транспортной стратегии до 2030 года.

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Мы верим, что нам удастся убедить самого большого в мире производителя электрокаров – компанию тесла – создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине,
– заявил министр.

Отмечается, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян считает, что интеграция Украины в мировую экономику и технологический скачок в сфере инфраструктуры возможен лишь путем привлечения в страну мировых компаний.

Владимир Омелян считает, что такие компании, как Hutchison Ports, DP World, General Electric, Bombardier, Tesla и Ryanair, должны оставаться в Украине.

Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян прокомментировал проект строительства в Украине тестовой платформы для вакуумного поезда Hyperloop и дальнейшего его использования.

Теги: Новости Украины Tesla Илон Маск Министерство инфраструктуры Владимир Омелян
Источник: 24 Канал
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