Не имеем права опускать руки, – Вакарчук со сцены упомянул Донбасс и пленных моряков

Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук отметил, что каждый украинец должен делать то, что Украина от него требует. По словам музыканта, так следует поступать по крайней мере ради раненых на Донбассе бойцов, которые в госпиталях демонстрируют настоящую силу духа и сердца , и родственников пленных в России моряков.

Как отметил он в речи, которую он произнес во время уникального концерта в Киеве, пока люди занимаются своими привычными делами, на Донбассе идет война и там гибнут люди.

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Во времена, когда мы занимаемся своей жизнью, карьерами, воспитываем детей, ездим отдыхать. Клянем друг друга в Facebook, кто является лучшим кандидатом в президенты. В это самое время на Востоке Украины идет война, и ребята, которые защищают нас там, – они делают это, несмотря на погоду как астрономическую, так и политическую. Они делают это, пожертвовав собственными интересами, они делают это в холод и жару, они делают это, рискуя самым дорогим, что у них есть, – здоровьем и жизнью. И, к сожалению, порой отдают ее,

– подчеркнул Вакарчук.

Также он упомянул недавний визит в госпиталь в Харькове. По словам лидера "Океана Эльзы", он часто посещает госпитали и очень часто ходит конкретно в вышеуказанный харьковский.

"Но я в этот раз увидел там искалеченных телом парней, но таких сильных духом, таких сильных сердцем. И вот, когда видишь их, то ради них хочется делать все те вещи, которые мы будем делать вместе с вами", – добавил новоиспеченный политик.

Также он упомянул Виктора Сороку, отца пленного Василия Сороки, который подарил ему браслет на концерте в Одессе и обнял.

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Мы верим, что все будет хорошо. И знаете, мы не имеем права в этот момент опускать руки, отворачиваться, стоять в стороне – мы должны делать, каждый на своем месте, то, что наша страна требует от нас,

– добавил Вакарчук.

После речи Вакарчук исполнил песню "Мить". Музыкант отметил, что "это низкий поклон тем воинам, которые делают нашу страну сильнее и дают возможность даже сегодня стоять на этой сцене и зрителям – перед ней".

Речь Святослава Вакарчука на коцерте в Киеве: 24 канал

16 мая Святослав Вакарчук объявил, что будет участвовать в парламентских выборах 2019 года и делать это вместе с новосозданной собственной "Партией перемен "Голос". По словам руководителя штаба политсилы Юлии Клименко, для этого они перерегистрировали партию, "созданную в 2015 году друзьями-бизнесменами для участия в местных выборах". Относительно главной цели партии, Вакарчук убеждает, что это возвращение домой незаконно заключенных в России украинцев.

Мы создаем новую политическую силу. Партию настоящих перемен "Голос". Поэтому сегодня в Украине зазвучит новый голос. Мой голос. Ваш голос. Наш с вами голос. С вашей поддержкой я поведу партию "Голос" на парламентские выборы. Потому что именно под куполом Верховной Рады принимаются главные решения, которые влияют на каждого украинца

– заметил Святослав Вакарчук во время представления.

Подробнее с биографией Вакарчука Вы можете ознакомиться по этой ссылке. А с теми, кто вошел в состав "Голоса", – здесь.

Какими еще заявлениями отмечался недавно святослав вакарчук: