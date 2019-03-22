Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику

"Приключения Электроника" и "В поисках капитана Гранта" – мы смотрели эти фильмы в детстве и привыкли думать, что это советская российская классика. Но это неправда, так как их снимала наша Одесская киностудия, и сегодня ее достояние принадлежит Госкино Украины.

Да, эти фильмы принадлежат именно Украине, а не России. Но, к сожалению, большинство украинцев об этом и понятия не имеют.

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Оказалось, что бывшая директор Одесской киностудии Ольга Неверко переписала права на все фильмы на свою частную контору, которая называется "Фирма Будущее".

За все годы существования Одесской киностудии, а это ровно 100 лет, изготовили более 700 фильмов. К тому же, некоторые из них – это настоящие шедевры мирового искусства,

– вспомнил кинокритик и член правления Одесского отделения НСКУ Евгений Женин.

Права на фильмы Одесской студии принадлежат Министерству культуры Украины. Когда Одесская киностудия была госпредприятием, права принадлежали конечно ей. Но то госпредприятие давно ликвидировано, а Одесская киностудия сегодня – получастное акционерное общество, и фильмофонд стал собственностью Министерства культуры. Но вот настоящая неожиданность – исключительное право продавать эти ленты имеет не министерство, а "Фирма Будущее".



Одесская киностудия

ООО "Фирма Будущее" получило исключительные имущественные авторские права на фильмофонд Одесской киностудии, который включает более 500 фильмов и является собственностью государства. А 65% вырученных от трансляции средств ООО "Фирма Будущее" обязалось перечислять Министерству культуры.

Получая сверхприбыли от демонстрации отечественного кинематографического достояния, учредитель ООО "Фирма Будущее" Неверко присваивала их, аккумулируя на счетах подконтрольных оффшорных компаний. Ольга Неверко стала директором Одесской киностудии еще в 90-х годах. Журналисты программы "ЦРУ" лично встретились с ней, чтобы разобраться в этой истории и услышать ее мнение. И хотя от официального интервью она отказалась – на неофициальное все же пришла.

Следовательно, соглашение между "Фирмой Будущее" и Минкультом в последней редакции предусматривало распределение прибыли 35% на 65%. 35 должна была бы получить "Фирма Будущее", а 65% – Министерство культуры.



Распределение прибыли

Тогда Госслужба по вопросам кинематографии была подразделением Министерства культуры, а сегодня стала отдельным органом власти – Госкино.

Да, 35% за дистрибуцию – то много, но не криминал. "Фирма Будущее" также получила исключительное право торговать лентами Одесского фильмофонда. То есть сам Минкульт ничего продавать не имел права. Как не имеет и до сих пор. В конце концов, правоохранители подозревают, что настоящие объемы торговли скрывали, а деньги от продажи лент убегали "налево".

Права на фильмы интеллектуальные, а доходы вполне реальные. Так, каждый показ любого фильма по телевидению, каждый проданный диск стоит денег. Конкретные суммы всегда зависят от условий соглашения. Когда большой телеканал покупает право показа не на один раз, а на много лет повторов, речь может идти о миллионах.



Кадр из фильма "Три Мушкетера"

Ольга Неверко все обвинения, конечно, отвергла. Она подчеркнула, что и объемы торговли совсем не те, бухгалтерия чистая. И вообще, мол, все забывают, что самая дорогая, золотая доля фильмофонда сегодня в Украине под запретом. Из-за Говорухина, Боярского, и других россиян из "черного списка" Минкульта.

В целом соглашение несколько раз переподписывали. Последний раз это было в 2008 году. Тогда государственное предприятие "Одесская киностудия" было окончательно ликвидировано, а осталось только получастное акционерное общество.

С 2008 года киностудию из соглашения исключили, остались только Минкульт и "Фирма Будущее". И срок действия этого соглашения истекал осенью 2018 года, однако Госкино продлило его до 2026 года.

Как прокомментировали эту ситуацию в Госкино – смотрите в программе.