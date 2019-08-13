Не имеют права просить: Украина резко ответила на просьбу оккупантов "вернуть" воду из Днепра

Крым является территорию Украины, поэтому российские оккупанты не могут ставить в межгосударственных отношениях вопросы, связанные с аннексированным полуостровом.

Кроме того, Днепр не течет по территории Крыма, и Украина не перекрывала его русло реки, а заблокировала канал на материковой части. И на это государство имеет полное право. Так, на заявление российских оккупантов на полуострове касательно переговорного процесса о возвращении воды из Днепра на территорию Крыма ответил представитель президента Антон Кориневич.

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Дело в том, что оккупационные власти Крыма заявила о своем намерении обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной. Он должен касаться пуска на полуостров вод реки Днепр. При этом воду из реки оккупанты называют "своей".

Так, представитель президента в Крыму Антон Кориневич по сути ответил на слова захватчиков. Он отметил, что Крым – это Украина, поэтому вопросы, связанные с полуостровом может ставить только Украина.

Днепр не течет по территории Крыма. Украина перекрыла не русло реки, а технологическое сооружение (канал), которое расположено на территории Украины. На это Украина имеет полное право,

– подчеркнул он.

Кроме того, Кориневич добавил: по всем подсчетам пресной воды в Крыму для потребностей населения хватает.

"В целом, именно государство-оккупант должно отвечать за обеспечение оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами. Поэтому все претензии государства-оккупанта относительно днепровской воды не имеют какой-либо правовой или международно-правовой основы", – подытожил представитель президента на полуострове.

Интересно! Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Как? Через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Впрочем, после аннексии Крыма в 2014 году поставки воды на полуостров остановили.



Теперь запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Однако экологи бьют тревогу: частое использование воды из подземных источников может привести к засолению почв. Оккупационные власти Крыма регулярно призывает жителей полуострова экономить воду.

На сколько серьезные проблемы в Крыму с водой?

Серьёзные. К примеру, летом 2018 года Крым накрыла мощная засуха. Тогда пересохла одна из крупнейших рек полуострова – Биюк-Карасу. Ее русло полностью высохло.



Экологическое состояние в оккупированном Крыму катастрофическое. Часть полуострова уничтожено засухой из-за нехватки воды.