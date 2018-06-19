"Не имеют права": в России резко отреагировали на призыв США освободить украинских заключенных

Соединенные Штаты Америки не имеют никакого "морального права" предъявлять требования Российской Федерации по освобождению украинских политзаключенных, которые были осуждены за "терроризм".

Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне, комментируя призыв Госдепартамента в России "освободить всех политзаключенных", передает "Интерфакс".

Читайте также: Порошенко требует от мира давить на Россию для освобождения украинских политзаключенных

Никакого даже морального права обвинять Россию и требовать кого-то освободить у представителей американского истеблишмента нет. Тем более, когда идет постоянная охота за российскими гражданами в третьих странах,

– заявили в ведомстве.

Кроме того, в диппредставительстве отметили, что Россия "неоднократно и недвусмысленно отвечала на пропагандистские "призывы" из Запада освободить тех или иных подследственных, подсудимых или осужденных в соответствии с российским законодательством за различные тяжкие преступления".

"Официальный представитель Госдепа и ряд американских законодателей, которые синхронно озвучили эти требования, не могут не знать нашу принципиальную позицию. Мы отвергаем любые попытки вмешательства в наши внутренние дела", – отмечается в заявлении.

Российская сторона убеждена, что все перечисленные официальным представителем Госдепа Хизер Нойерт фигуранты осуждены за терроризм.

"Разве могут быть оправдания террористической деятельности? Разве на территории США это разрешено? Не могут быть террористы "плохими" в США и "хорошими" в России", – добавили в посольстве РФ.

Напомним, 18 июня пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт заявила, что Вашингтон глубоко обеспокоен ростом числа политических и религиозных заключенных в России и призвал Кремль немедленно освободить незаконно заключенных украинцев.