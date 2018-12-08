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      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ТОМОС КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      «Не инцидент и не кризис" Порошенко объяснил, как следует называть ситуацию на Азове

      89 Читати новину українською
      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / 24 канал

      Российским кораблям следует запретить вход в порты Европы и США, а также усилить против РФ санкции, уверен украинский президент Петр Порошенко.

      Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

      Читайте также: В России объяснили, почему перекрывали украинским кораблям путь к Керченскому проливу

      Российским кораблям должен быть запрещен вход в европейские и американские порты, и мы готовы начать координацию о том, какие меры по этому вопросу должны быть приняты немедленно,
      – сказал глава государства.

      В своем интервью он также передал очередное послание российскому лидеру Владимиру Путину. Так, он объяснил ему, как следует называть то, что произошло между Украиной и Россией вблизи Керченского пролива.

      Это акт агрессии. Господин Путин, это война, это не шутки, не инцидент и не кризис, ведь ваши регулярные силы под российским флагом атаковали в международной войне украинские военные суда,
      – подчеркнул Порошенко.

      Он также предостерег другие государства от того, что РФ может осуществлять аналогичные атаки и в других морях, против кораблей под флагами других государств.

      "Никто не знает, где завтра Путин решит защищать российские интересы", – рассказал президент, рассказывая о том, что Украине необходимо дополнительное вооружение.

      "Нам нужна поддержка и вооружение, чтобы мы могли защищать нашу страну", – добавил Петр Порошенко.

      Что известно про события в Керченском проливе?
      25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Конфликт в Азовском море Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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