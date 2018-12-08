«Не инцидент и не кризис" Порошенко объяснил, как следует называть ситуацию на Азове
Российским кораблям следует запретить вход в порты Европы и США, а также усилить против РФ санкции, уверен украинский президент Петр Порошенко.
Такое мнение он высказал в интервью Fox News.
Читайте также: В России объяснили, почему перекрывали украинским кораблям путь к Керченскому проливу
Российским кораблям должен быть запрещен вход в европейские и американские порты, и мы готовы начать координацию о том, какие меры по этому вопросу должны быть приняты немедленно,
– сказал глава государства.
В своем интервью он также передал очередное послание российскому лидеру Владимиру Путину. Так, он объяснил ему, как следует называть то, что произошло между Украиной и Россией вблизи Керченского пролива.
Это акт агрессии. Господин Путин, это война, это не шутки, не инцидент и не кризис, ведь ваши регулярные силы под российским флагом атаковали в международной войне украинские военные суда,
– подчеркнул Порошенко.
Он также предостерег другие государства от того, что РФ может осуществлять аналогичные атаки и в других морях, против кораблей под флагами других государств.
"Никто не знает, где завтра Путин решит защищать российские интересы", – рассказал президент, рассказывая о том, что Украине необходимо дополнительное вооружение.
"Нам нужна поддержка и вооружение, чтобы мы могли защищать нашу страну", – добавил Петр Порошенко.
Что известно про события в Керченском проливе?
25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.
Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.
Выбор редакции
-
Протесты в Париже: полиция применила газ против демонстрантов, на улицы вывели БТРысегодня , 13:09
-
"Пулевых ранений у них нет": в ФСБ сделали неожиданное заявление о травмах украинских моряковсегодня , 12:24
-
Анджелина Джоли согласилась на все условия Брэда Питта: появились детали звездного перемириясегодня , 12:09