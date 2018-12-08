«Не инцидент и не кризис" Порошенко объяснил, как следует называть ситуацию на Азове

Российским кораблям следует запретить вход в порты Европы и США, а также усилить против РФ санкции, уверен украинский президент Петр Порошенко.

Такое мнение он высказал в интервью Fox News.

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Российским кораблям должен быть запрещен вход в европейские и американские порты, и мы готовы начать координацию о том, какие меры по этому вопросу должны быть приняты немедленно,

– сказал глава государства.

В своем интервью он также передал очередное послание российскому лидеру Владимиру Путину. Так, он объяснил ему, как следует называть то, что произошло между Украиной и Россией вблизи Керченского пролива.

Это акт агрессии. Господин Путин, это война, это не шутки, не инцидент и не кризис, ведь ваши регулярные силы под российским флагом атаковали в международной войне украинские военные суда,

– подчеркнул Порошенко.

Он также предостерег другие государства от того, что РФ может осуществлять аналогичные атаки и в других морях, против кораблей под флагами других государств.

"Никто не знает, где завтра Путин решит защищать российские интересы", – рассказал президент, рассказывая о том, что Украине необходимо дополнительное вооружение.

"Нам нужна поддержка и вооружение, чтобы мы могли защищать нашу страну", – добавил Петр Порошенко.

Что известно про события в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.