Не ищите черную кошку там, где ее нет, – в Кремле впервые высказались о протестах в Москве

В Кремле говорят: следует различать легитимные акции и события, которые можно назвать "общественными беспорядками". А вот правоохранители в Москве выполняют свои обязанности и делают все, чтобы остановить такие незаконные акции.

Так на масштабные акции протеста, на которые каждую неделю в Москве собираются тысячи людей, реагируют в Кремле. О легитимных и нелегитимных собраниях журналистам рассказал спикер российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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Интересно, что оппозиционные силы пытаются узаконить свои собрания. Так, депутаты подали в мэрию заявку на согласование новой акции протеста 17 августа. Однако мэрия Москвы отказала. То есть собрание, на которое могут прийти до 30 тысяч человек, снова сочтут нелегитимным. А правоохранители снова без разбора смогут задерживать людей.

Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за всеми "моментами, относительно которых у людей возникают вопросы". Также в администрации президента РФ не считают митинги проявлением политического кризиса.

Мы не согласны с теми, кто называет это политическим кризисом. Это не кризис, протесты проходят во многих странах мира,

- коротко отрезал спикер Кремля.

Что же касается действий правоохранителей, то в Кремле считают, что они все делают правильно. Кроме того, Песков отметил, что видел кадры, на которых насилие применяли против силовиков.

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"Мы же с вами видели разные кадры. В частности, те, которые подпадают под слово "насилие". По крайней мере насилие – в отношении представителей органов правопорядка имело место. Сейчас выполняются следственные действия, которые как раз и нацелены на то, чтобы подтвердить или опровергнуть случаи применения насилия и фактов неповиновения правоохранителям", – сказал он.

Песков также добавил, что Кремль не занимается координацией действий различных ведомств в ситуации с митингами в Москве.

Не нужно искать черную кошку там, где ее нет. Никаких нет центров принятия решений, ведомства выполняют свои функции,

- подчеркнул спикер Кремля.

Почему в России происходят протесты?

За кандидатов от оппозиционных сил, которым официально отказали в регистрации на выборах в городскую думу Москвы. Оппозиционеры заявляют, что собрали необходимое количество подписей для регистрации кандидатами в депутаты (3% подписей от общего числа жителей своего округа).

Проверив эти подписи, избиркомы отказались регистрировать большинство кандидатов от оппозиции. Основной причиной отказов был брак в подписных листах – избиркомы вроде бы находили неточности в заполнении, ошибки в паспортных данных.

Сколько демонстраций уже произошло?

Четыре. Самые масштабные прошли 27 июля и 10 августа.

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На последнюю демонстрацию людей призывали приходить лидеры мнений и музыканты, в частности, журналист Леонид Парфенов, группы IC3PEAK и "Кровосток", рэперы Oxxxymiron и Face, комик Данила Поперечный. Они также выступили в поддержку протеста. На призыв откликнулись 50 тысяч человек. Поскольку этот митинг был предварительно согласован, количество задержанных на нем – значительно меньше: всего 256 человек.