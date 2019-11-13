Не исключаю давления на свидетелей, понимаю, как проводились обыски, – юрист о деле VAB банка

Член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко прокомментировала дело VAB банка, по которому произошли громкие задержания как менеджеров банка, так и должностных лиц НАБУ. Опираясь на имеющиеся документы, юрист отрицает обвинения, которые озвучиваются НАБУ, и обращает внимание на очевидные процессуальные нарушения при проведении следственных действий по делу.

Член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко прокомментировала дело VAB банка, по которому состоялись громкие задержания как менеджеров банка, так и должностных лиц НАБУ. Опираясь на имеющиеся документы, юрист отрицает обвинения, которые озвучиваются НАБУ, и обращает внимание на очевидные процессуальные нарушения при проведении следственных действий по делу.

Так в интервью "ДЕПО" Татьяна Козаченко отметила, что обвинения менеджмента ВиЭйБи банка и руководства НБУ в том, что залог банку не соответствовал сумме рефинансирования, не является объективным: "Цена оценки не является стабильной и может меняться в зависимости от рынка, а также от примененного порядка взыскания на имущество, потому что если это происходит в внесудебной процедуре, то стоимость определяется в целях налогообложения банка, а в судебной реализация идет с публичных торгов. Потому имущество в залог берется на одних условиях, а реализуется на других, если изменились внешние обстоятельства. На основании тех документов, экспертных исследований, которые у меня на руках, оценка имущества была правильной. Поэтому заявления НАБУ о несоответствующей стоимости залогового имущества – это их оценочное суждение, которое точно не является основным доказательством квалификации правонарушения".

По словам юриста, заявления НАБУ о том, что 1,2 млрд грн рефинансирования от НБУ не дошли до вкладчиков, также противоречат имеющимся документам и проведенным экспертизам. "Заявления о присвоении денег в рамках как минимум всей суммы получения такого кредита является нонсенсом. Деньги в рамках рефинансирования переводятся банку для осуществления его текущей деятельности и поддержания ликвидности банка. Большинство транзакций, в том числе проведение операционной деятельности, обслуживания клиентов, банк проводит автоматически".

По конкретной ситуации с VAB банком, согласно предыдущих постановлений на проведение обысков, о получении временного доступа к документам, НАБУ утверждало, что 45 млн долларов были выведены на счета оффшорных компаний, в частности связанных с владельцем банка (Quickсom Limited). Однако это также отрицается имеющейся документацией. "Я делала запрос на Фонд гарантирования вкладов, еще год назад, когда проводила правовой аудит этой ситуации, и получила не от владельцев банка, не от клиентов, а так, как должен делать адвокат – от тех государственных органов, которые обязаны такую информацию проверять и предоставлять, официальный ответ – деньги на эту компанию никогда не выводились, никогда не перечислялись на ее счета. Наоборот, именно эта компания завела реальные деньги в VAB банк для того, чтобы выполнять обязательства перед клиентами, поддержать стабильность банка", – рассказала юрист. Также она прокомментировала заявление НАБУ, что банк будто бы не предоставил НБУ программу финансового оздоровления. "У меня на руках есть заявки, с входящими номерами, где приложен этот план. Кроме того, можно просто зайти на сайт НБУ, где есть вся информация по 2014 году, что VAB банк предоставил план финансового оздоровления. И здесь вопрос к НАБУ. Нельзя делать такие заявления без оценки реальных документов. Здесь они полностью заявляют ложную информацию", – заявляет юрист.

Юрист также считает, что обыски и задержания по этому делу проходили с явным нарушением логики следственных действий. Это может свидетельствовать о том, что настоящей целью таких действий является не потребность в установлении фактов и обстоятельств, а давление на подозреваемых и пиар на этом вопросе. "Обыски проходили одновременно с вручением подозрений. И происходили достаточно формально, ведь после событий прошло 5 лет, более того, к тому же у этих лиц обыски уже проводились. Какое разумное основание повторно проводить обыски? И какое основание в день обыска сразу вручать подозрение, потому что если обыск является реальным, то его результаты нужно оценить, подготовиться к следующим следственным действиям? Здесь это все одновременно – и обыски, и предъявление подозрений, – комментирует Татьяна Козаченко. – Понятно, что обыск используется исключительно как давление, и как мы видим в информационном пространстве – для информационного пиара на этом вопросе, что вообще недопустимо – заведомо формировать общественное мнение, когда речь идет о презумпции невиновности лиц".

VAB банк – один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложение было отклонено. В отношении должностных лиц банка и НБУ сейчас проводятся следственные действия.