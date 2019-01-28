Не изнашивают иммунитет: Супрун опровергла несколько мифов о вакцинации

Достаточно распространенными являются аргументы против вакцинации, мол, слишком много прививок изнашивают иммунитет, в вакцинах есть токсины и с помощью вакцинации можно контролировать человечество.

Но рядом с научными доказательствами эти утверждения выглядят бессмысленно, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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У многих родителей сформировалось представление, что из-за использования комбинированных вакцин растет так называемая антигенная (компоненты вакцины, к которым собственно и формируется иммунитет) перегрузка иммунной системы и ее "изнашивание". То есть иммунитет ребенка не сможет справиться с несколькими прививками одновременно.

Ошибочное восприятие возникло из-за представления – чем больше микробов попадает в организм, тем сильнее страдает иммунная система. Однако это утверждение недооценивает силу иммунной системы.

Врач Ульяна Супрун Иммунная система человека сформировалась как способная узнавать большое количество антигенов одновременно. Фактически ежедневно посторонние вещества, к примеру, в пыли или грязи, или с едой, или с аэрозолем или при поцелуях от других людей попадают в наш организм и распознаются иммунной системой с формированием ответа – иммунитета. Микробы, что являются причиной той самой боли в горле или простуды, дают ребенку больше антигенов, чем любая вакцина. Поэтому микробы в организм попадают постоянно и "натренированный" иммунитет от них нас защищает”.

Иммунитет ребенка способен бороться с такими ежедневными вызовами. Но если речь идет об инфекционных болезнях (к примеру, о кори или дифтерии), иммунитета ребенка недостаточно. Поэтому важно, чтобы ребенок получил защиту от болезней в раннем возрасте.

Супрун отметила, что нет опасности для иммунитета ребенка, когда он получит прививку от нескольких болезней одновременно.

Врач Ульяна Супрун “Существуют неопровержимые доказательства, что вакцины не "изнашивают" иммунитет и вызывают безопасную и эффективную реакцию – создают защиту. Не нужно откладывать вакцинацию для того, чтобы “разгрузить” иммунитет ребенка. Такие действия могут лишить защиты вашего ребенка от опасных болезней ”.

Супрун посоветовала придерживаться календаря профилактических прививок.

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