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      Не изнашивают иммунитет: Супрун опровергла несколько мифов о вакцинации

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      Не изнашивают иммунитет: Супрун опровергла несколько мифов о вакцинации

      Достаточно распространенными являются аргументы против вакцинации, мол, слишком много прививок изнашивают иммунитет, в вакцинах есть токсины и с помощью вакцинации можно контролировать человечество.

      Но рядом с научными доказательствами эти утверждения выглядят бессмысленно, пишет и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

      Читайте также: Чем запивать лекарства и когда их лучше принимать: объясняет Супрун 

      У многих родителей сформировалось представление, что из-за использования комбинированных вакцин растет так называемая антигенная (компоненты вакцины, к которым собственно и формируется иммунитет) перегрузка иммунной системы и ее "изнашивание". То есть иммунитет ребенка не сможет справиться с несколькими прививками одновременно.

      Ошибочное восприятие возникло из-за представления – чем больше микробов попадает в организм, тем сильнее страдает иммунная система. Однако это утверждение недооценивает силу иммунной системы.

       
      Врач Ульяна Супрун
      Иммунная система человека сформировалась как способная узнавать большое количество антигенов одновременно. Фактически ежедневно посторонние вещества, к примеру, в пыли или грязи, или с едой, или с аэрозолем или при поцелуях от других людей попадают в наш организм и распознаются иммунной системой с формированием ответа – иммунитета.

      Микробы, что являются причиной той самой боли в горле или простуды, дают ребенку больше антигенов, чем любая вакцина. Поэтому микробы в организм попадают постоянно и "натренированный" иммунитет от них нас защищает”.

      Иммунитет ребенка способен бороться с такими ежедневными вызовами. Но если речь идет об инфекционных болезнях (к примеру, о кори или дифтерии), иммунитета ребенка недостаточно. Поэтому важно, чтобы ребенок получил защиту от болезней в раннем возрасте.

      Супрун отметила, что нет опасности для иммунитета ребенка, когда он получит прививку от нескольких болезней одновременно.

       
      Врач Ульяна Супрун
      “Существуют неопровержимые доказательства, что вакцины не "изнашивают" иммунитет и вызывают безопасную и эффективную реакцию – создают защиту. Не нужно откладывать вакцинацию для того, чтобы “разгрузить” иммунитет ребенка. Такие действия могут лишить защиты вашего ребенка от опасных болезней ”.

      Супрун посоветовала придерживаться календаря профилактических прививок.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

       

      Теги: Здоровье Медицина Вакцина Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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