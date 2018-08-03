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УБИЙСТВО АНАТОЛИЯ ЖУКА УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Не изнасилование, а любовь: Харви Вайнштейн предоставит доказательства суду своей невиновности

98 Читати новину українською
Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн / GettyImages

Скандальный кинопродюсер Харви Вайнштейн, которого несколько женщин обвиняют в сексуальных домогательствах и изнасиловании, не признает себя виновным в секс-скандале и пытается оправдаться.

Так, адвокаты Вайнштейна намерены обнародовать переписку кинопродюсера с вероятной его жертвой. Об этом сообщает издание TMZ.

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Отмечается, что в переписке, которая происходила после изнасилования, насчитывается 40 сообщений. В ней говорится, что якобы женщина признавалась в привязанности и любви к Вайнштейну. Это доказывает, что сексуальный акт между ними произошел по обоюдному согласию.

Однако продюсер отметил, что не будет раскрывать имя женщины, с которой переписывался.

Заметим, что переписка происходила с его рабочей почты The Weinstein Company, а не с личной. Ранее суд не позволял Вайнштейну воспользоваться этим доказательством.

Гарві Вайнштейн і його жертви сексуальних домагань
Харви Вайнштейн и его жертвы сексуальных домогательств

Напомним, что Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.

9 июля Нью-Йорке состоялся суд над Харви Вайнштейном по делу, в котором продюсера обвиняла в изнасиловании третья женщина, имя которой не называется. Во время судебного заседания Харви Вайнштен в очередной раз отказался признавать себя виновным в совершении еще одного сексуального преступления. В результате слушания было вынесено решение судьи освободить Харви под залог 1 миллион долларов.

 

Теги: LifeStyle Голливуд Скандал Секс-скандал Харви Вайнштейн
Источник: 24 Канал
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