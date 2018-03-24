Не я бью – верба бьет: традиции и обычаи Вербного воскресенья

1 апреля 2018 года Украина празднует Вербное воскресенье, которое еще называют Входом Господним в Иерусалим.

Как говорится в Библии, именно в этот день Иисус въехал в Иерусалим, а его прибытие бурно приветствовалось людьми, которые верили, что тот поможет побороть несправедливость и восстановит благополучие.

Заметим, что встречали Сына Божьего ветвями пальмы, которую в нашей стране заменила верба, которая также расцветает одной из первых.

Сайт "24" предлагает Вам вспомнить, как празднуется этот день и какими приметами и обычаями он примечателен.

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Будь большой, как верба!

В воскресенье утром проходят церковные богослужения. В храмы принято заходить с ивовыми веточками, которые освящают.

По народным обычаям, хозяева после богослужений в дом не заходят, а сажают на огороде по несколько ветвей, "чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на потребу (пользу – 24)". Остальные же заносят в дом и ставят в красном углу под святыми образами.

Правда, если кого-то видят в доме, кого не было в церкви, то в шутку бьют этого человека освященной вербой приговаривая:

Не я бью, верба бьет,

Пасха не далечко, красное яечко!

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Кроме того, молодые парни и девушки бьют освященной вербой еще и возле церкви и по дороге домой. А во время такого интересного процесса они выкрикивают такое.

Будь большой, как верба,

А здоровый, как вода,

А богатый, как земля!

Отметим, что после "использования" освященную вербу в коем случае нельзя топтать ногами — это большой грех. И выбрасывать ее тоже нельзя.

Светлый день

Вербное воскресенье настолько наполнено положительной энергетикой, что в этот день осуществляются все сокровенные мысли и желания.

Так, к примеру, если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день появится.

Также рекомендуется в Вербное воскресенье заняться пересадкой комнатных растений, и они будут отлично расти и привлекать в дом богатство, правда, растение необходимо сажать с толстыми листьями.

А если утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы, это избавит человека от страхов и подарит ему решимость.

Кроме того, впервые весной выгонять скот на пастбище стоит именно освященной вербой — "чтобы нечисть не цеплялась к животным", а во время града ветки вербы, если их выбросить, даже могут непогоду остановить.

Считается, что во время Вербного воскресенья необходимо находиться в кругу близких и родных, желательно в окружении семьи. А также лучше, чтобы в этот праздник вы находились в тихой и спокойной обстановке, потому что еще идет Великий пост.

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Запреты Вербного воскресенья

Так как это время Великого поста, стоит воздержаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголем и развлекательных мероприятий. Во время церковного праздника также не стоит увлекаться работой, а уделить больше внимания молитве и размышлениям о собственной жизни.

Подчеркнем, что еда на столе должна быть скромной, без изысков и запрещенных во время поста продуктов. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного красного вина.

Нельзя в Вербное воскресенье готовить горячие блюда, поэтому хозяйки все блюда делают заранее. Накануне праздника готовят каши, гречневые блины выпекают постный хлеб и печенье для угощения за праздничным столом.

По поверьям, в этот день также нельзя расчесывать волосы, чтобы не уменьшить здоровье и не навлечь на себя неприятности.

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