15:27
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-4°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -12°C
  • понедельник
    3°C -6°C
  • вторник
    5°C -5°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Религиозное творчество РПЦ. Интересная ориентация Жириновского
Вєсті Кремля
00:16, сегодня
Вести.UA. Саб-Зиро против Порошенко. Помощь друзей чиновников
Вєсті.UA
21:18, 23 марта
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018

Не я бью – верба бьет: традиции и обычаи Вербного воскресенья

3695 Читати новину українською
Вербное воскресенье 2018 в Украине
Вербное воскресенье 2018 в Украине / "Волынские новости"

1 апреля 2018 года Украина празднует Вербное воскресенье, которое еще называют Входом Господним в Иерусалим.

Как говорится в Библии, именно в этот день Иисус въехал в Иерусалим, а его прибытие бурно приветствовалось людьми, которые верили, что тот поможет побороть несправедливость и восстановит благополучие.

Заметим, что встречали Сына Божьего ветвями пальмы, которую в нашей стране заменила верба, которая также расцветает одной из первых.

Сайт "24" предлагает Вам вспомнить, как празднуется этот день и какими приметами и обычаями он примечателен.

Читайте также: Пасха 2018 в Украине: дата и традиции

Будь большой, как верба!

В воскресенье утром проходят церковные богослужения. В храмы принято заходить с ивовыми веточками, которые освящают.

По народным обычаям, хозяева после богослужений в дом не заходят, а сажают на огороде по несколько ветвей, "чтобы росла Богу на славу, а нам, людям, на потребу (пользу – 24)". Остальные же заносят в дом и ставят в красном углу под святыми образами.

Правда, если кого-то видят в доме, кого не было в церкви, то в шутку бьют этого человека освященной вербой приговаривая:

Не я бью, верба бьет,

Пасха не далечко, красное яечко!

Вербна неділя, традиції, звичаї

Читайте также: Страстная неделя: что можно есть

Кроме того, молодые парни и девушки бьют освященной вербой еще и возле церкви и по дороге домой. А во время такого интересного процесса они выкрикивают такое.

Будь большой, как верба,

А здоровый, как вода,

А богатый, как земля!

Отметим, что после "использования" освященную вербу в коем случае нельзя топтать ногами — это большой грех. И выбрасывать ее тоже нельзя.

Светлый день

Вербное воскресенье настолько наполнено положительной энергетикой, что в этот день осуществляются все сокровенные мысли и желания.

Так, к примеру, если в Вербное воскресенье вспомнить о любимом человеке, то он в этот день появится.

Также рекомендуется в Вербное воскресенье заняться пересадкой комнатных растений, и они будут отлично расти и привлекать в дом богатство, правда, растение необходимо сажать с толстыми листьями.

А если утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы, это избавит человека от страхов и подарит ему решимость.

Вербна неділя, традиції, звичаї

Кроме того, впервые весной выгонять скот на пастбище стоит именно освященной вербой — "чтобы нечисть не цеплялась к животным", а во время града ветки вербы, если их выбросить, даже могут непогоду остановить.

Считается, что во время Вербного воскресенья необходимо находиться в кругу близких и родных, желательно в окружении семьи. А также лучше, чтобы в этот праздник вы находились в тихой и спокойной обстановке, потому что еще идет Великий пост.

Читайте также: Пасхальные яйца: 9 интересных идей для окрашивания натуральными красителями (Инфографика)

Запреты Вербного воскресенья

Так как это время Великого поста, стоит воздержаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголем и развлекательных мероприятий. Во время церковного праздника также не стоит увлекаться работой, а уделить больше внимания молитве и размышлениям о собственной жизни.

Подчеркнем, что еда на столе должна быть скромной, без изысков и запрещенных во время поста продуктов. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного красного вина.

Нельзя в Вербное воскресенье готовить горячие блюда, поэтому хозяйки все блюда делают заранее. Накануне праздника готовят каши, гречневые блины выпекают постный хлеб и печенье для угощения за праздничным столом.

По поверьям, в этот день также нельзя расчесывать волосы, чтобы не уменьшить здоровье и не навлечь на себя неприятности.

Читайте также: Как выйти из поста без стресса для организма

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: LifeStyle Новости Украины Публикации религия Пасхальные праздники Статьи УПЦ МП УГКЦ УПЦ КП
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
34287
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук