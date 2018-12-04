Не кофе: какие напитки лучше пить утром

В утренние часы после завтрака нужно обратить внимание на некоторые напитки, которые улучшат здоровье.

Всем известно о кофе, который бодрит после пробуждения, пишет Ukrhealth.

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Но употребление этого напитка может привести к перепадам давления, учащенному сердцебиению, привыканию к кофеину.

1. Цикорий

Этот напиток не содержит кофеина, зато цикорий богат витамином В, который укрепляет нервную систему.



Цикорий

2. Чай из имбиря

Это настоящий энергетический напиток с утра. Он улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет. Чай из имбиря хорошо влияет на человека, повышает его работоспособность.

3. Свежий гранатовый сок

Этот напиток хорошо влияет на работоспособность человека. В нем содержится большое количество фосфора, магния, калия и кальция.

4. Чай с жасмином

Такой чай придает силы, восстанавливает запасы энергии, повышает работоспособность головного мозга.

5. Теплая вода с лимоном

Такое сочетание поможет ускорить обмен веществ и усилить иммунную защиту.

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