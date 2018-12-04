08:27
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Здоровое питание
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАПРЕТ ВЪЕЗДА РОССИЯНАМ В УКРАИНУ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Не кофе: какие напитки лучше пить утром

      27 Читати новину українською
      Какие напитки лучше пить утром
      Какие напитки лучше пить утром / emedi.gr

      В утренние часы после завтрака нужно обратить внимание на некоторые напитки, которые улучшат здоровье.

      Всем известно о кофе, который бодрит после пробуждения, пишет Ukrhealth.

      Читайте также: Комаровский объяснил, безопасно ли есть магазинную курятину

      Но употребление этого напитка может привести к перепадам давления, учащенному сердцебиению, привыканию к кофеину.

      1. Цикорий

      Этот напиток не содержит кофеина, зато цикорий богат витамином В, который укрепляет нервную систему.

      Цикорій
      Цикорий

      2. Чай из имбиря

      Это настоящий энергетический напиток с утра. Он улучшает кровообращение, укрепляет иммунитет. Чай из имбиря хорошо влияет на человека, повышает его работоспособность.

      3. Свежий гранатовый сок

      Этот напиток хорошо влияет на работоспособность человека. В нем содержится большое количество фосфора, магния, калия и кальция.

      via GIPHY

      4. Чай с жасмином

      Такой чай придает силы, восстанавливает запасы энергии, повышает работоспособность головного мозга.

      5. Теплая вода с лимоном

      Такое сочетание поможет ускорить обмен веществ и усилить иммунную защиту.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Здоровье
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      3 декабря , 22:01 "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске
      Ольга Черненко 3618
      Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      3 декабря , 21:03 Лучшие смартфоны ноября - рейтинг Техно 24
      434
      Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      3 декабря , 21:01 Протесты во Франции: что нужно "желтым жилетам" и почему они пересекли границу
      726
      Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      3 декабря , 20:42 Гарячі протести у Франції: чим вони відрізняються від Євромайдану і чому такого не буде в Росії
      Артем Овдієнко 1153
      Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      3 декабря , 20:01 Результаты саммита G20: что связывает Путина и принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана
      Іван Яковина 450
      Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
       5 апреля , 11:00
      Блюда на Пасху: 11 оригинальных рецептов с фото
       6 апреля , 13:00
      Зайцева сообщила о первых минутах после смертельного ДТП в Харькове
       12 марта , 18:52
      Гадание на Старый Новый год: как узнать свою судьбу и имя суженого
      13 января , 19:06
      Дорогое удовольствие: как менялись цены на продукты в течение года (Инфографика)
       23 октября 2017 , 20:00
      Ломаченко - Ригондо: результат боя
       10 декабря 2017 , 06:32
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук