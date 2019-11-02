Не лишним будет сопровождение в темное время суток, – Портнов почти открыто угрожает журналистам

Бывший депутат и замглавы АП Януковича Андрей Портнов угрожает всей редакции программы журналистских расследований "Схемы" – "анализом частной жизни и ненавязчивым сопровождением в темное время суток". Также одиозный Портнов якобы намерен опубликовать "подробную личную и персональную информацию" журналистов.

Таким образом Портнов отреагировал на заявление журналистов о давлении, так как бывший чиновник обнародовал персональные данные одного из членов съемочной группы "Схем". Конфликт возник вокруг журналистского расследования предполагаемых связей Портнова и новой украинской власти. Об этом пишет "Радио Свобода".

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Свои угрозы в отношении журналистов Андрей Портнов написал в телеграмм-канале. Например, пригрозил опубликовать персональные данные всех сотрудников редакции и подробную информацию об их автомобилях. Причем, Портнов в своем стиле подчеркнул, что такие данные будет публиковать обо всех "до десятого колена".

Думаю, не будет лишним и периодическая показательная прогулка с биноклем возле места жительства, анализ частной жизни и ненавязчивое сопровождение в темное время суток,

– также написал экс-чиновник.

В "Схемах" такие формулировки расценивают как вероятные угрозы слежкой. Руководство "Радио Свобода" осудило разглашение персональных данных сотрудников "Схем", как и угрозы в их адрес со стороны Портнова.

Мы призываем украинскую власть и правоохранителей привлечь к ответственности того, кто совершает действия, которые подрывают веру общественности в приверженность Украины к свободе слова и просим гарантировать безопасность нашим журналистам и сотрудникам,

– заявил президент "Радио Свобода/Радио Свободная Европа" Джейми Флай.

Заметим, что Портнов уже выложил персональные данные водителя съемочной группы "Схем" – его полные паспортные данные, домашний адрес, номера авто, а также данные, которые свидетельствуют о слежке за его местом жительства.

Журналисты выполняют свои обязанности в соответствии с действующим законодательством. И, вероятно, их деятельность очень беспокоит Портнова, которому есть что хранить в тайне. Фактически, Портнов подтвердил, что у него есть серьезный доступ к персональным данным, которые имеет государство,

– сказала юрист Вера Крат.

Обнародование Портновым такой информации является нарушением ряда статей Закона о защите персональных данных и Уголовного кодекса, заявляют юристы.

В целом ситуация "угрожает безопасности всей редакции", считает юристка Людмила Панкратова.

Кто такой Портнов?Это юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его удалили из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.

О скандалах с Портновым и СМИ

В августе 2019 года Портнов взорвался оскорбительными словами в сторону журналистов за то, что издание "Новое время" опубликовало письмо ГПУ к Канаде с призывом снять с Портнова санкции. Юрист несколько раз назвал издание "помойным", а главного редактора "тупым".

Буквально неделей ранее Портнов называл помойными ямами издания "Новое Время", "Громадское", "Радио Свобода" и "24 канал".

Кто такой Андрей Портнов: биография одиозного юриста – в материале 24 канала.

В сентябре Львовский областной совет принял заявление-обращение к президенту, СБУ и ГПУ с призывом "выразить жесткую позицию относительно пророссийского реванша", который своими усилиями поддерживает соратник Януковича Андрей Портнов. Портнов в ответ написал агрессивный пост в телеграмме с лейтмотивом "НХ идите".

А 10 октября Портнов в телеграмме опубликовал эмоциональный пост со словами: "Какое-то чучело спросило сегодня на пресс-конференции президента: почему, когда вы победили, в страну вернулся Портнов?" Лейтмотив ответа и дальше был тем же: "Идите НХ".