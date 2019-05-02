Не любим спонсоров, но любим инвесторов: друг Зеленского рассказал об отношениях с олигархами

Сергей Шефир, бизнес-партнер и друг новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, назвал "бредом сивой кобылы" информацию о том, что олигарх Валерий Хорошковский давал деньги на кампанию "Зе-команде". А также рассказал об отношениях с другими украинскими богачами и медиамагнатами: Андреем Портновым, Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым.

Портнов – "точно не наша команда"

Известно, что братья Сергей и Борис Шефиры дали на предвыборную кампанию Владимира Зеленского три миллиона гривен. Однако в списке доноров можно увидеть фамилии людей, которых часто связывают с Андреем Портновым – бывшим заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича.

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Сергей Шефир в интервью "theБабель" назвал это "несусветной глупостью". Мол, лично он с Портновым не знаком, хотя, конечно, кто это такой знает. Но фонд кандидата Зеленского принимал средства только в рамках закона. "Были люди, которые говорили, что готовы помочь финансово (вне фонда – 24 канал)", – сказал Шефир, но настоял: всех вежливо просили перечислять деньги в избирательный фонд.

Кто такой Андрей Портнов? Это украинский юрист и политик. Известен тем, что в 2005-2010 годах руководил юридическим департаментом предвыборного штаба Юлии Тимошенко. А с 2 апреля 2010 и до конца февраля 2014 года, когда в Украине произошла революция Достоинства, был заместителем главы Администрации президента Украины Виктора Януковича. После Майдана выехал из Украины, жил в России. По состоянию на 2019 год живет в Вене. Год находился под санкциями ЕС, но был изъят из санкционного списка, когда выиграл по судебному делу "Портнов против Совета ЕС".





Андрей Портнов

Андрей Портнов ни разу не был в штабе Владимира Зеленского, подтвердил Сергей Шефир: "Если Богдан (адвокат Андрей Богдан, юрист Игоря Коломойского и активный участник предвыборной кампании Владимира Зеленского – 24 канал) с ним общается где-то – допускаю, он может общаться. Но Портнов – точно не наша команда. И быть в ней не может".

Хто такий Сергей Шефир?Земляк, бизнес-партнер и друг Владимира Зеленского. Осенью 1995 года Сергей и его старший брат Борис были успешными авторами юмора и делали в Кривом Роге фестиваль КВН. Там они заметили молодого Зеленского и позвали в команду "Запорожье-Кривой Рог-Транзит". С тех пор Зеленский Шефир и вместе шли к победе команды в Высшей лиге КВН, вместе придумали и основали "Студию "Квартал 95". А потом вместе вернулись из Москвы в Киев и как партнеры построили многомиллионный бизнес.





Сергій Шефир поздравляет Владимира Зеленского с победой на президентских выборах

Давал ли Хорошковский деньги на кампанию Зеленского

Во время президентской кампании время от времени в СМИ обсуждали вероятное финансирование Зеленского со стороны Хорошковского. Сергей Шефир резко прокомментировал эту информацию: "Бред! Извините. Бред седой кобылы. Мы с Хорошковским не разговаривали. С 2012 года, когда ушли из "Интера", ни разу его не видел".

Кто такой Валерий Хорошковский? Экономист, генерал, министр экономики в 2002-2004 годах в правительстве премьера Януковича, заместитель секретаря СНБО в 2006-2007, председатель таможенной службы 2007-2009, председатель СБУ 2010-2012, первый вице-премьер с 22 февраля по 24 декабря 2012 года в правительстве Азарова. В 2010 номинировался на антипремию "Будяк года" за использование спецслужбы для системного ограничения гражданских свобод. По данным "Информационного сопротивления" Хорошковский практически полностью свернул работу по противодействию российским спецслужбам.



Валерий Хорошковский

Журналисты theБабель спросили, мог бы хоть теоретически Валерий Хорошковский "стать вашим спонсором и занять какое-то место в вашей команде".

Мы не любим спонсоров. Мы любим инвесторов, которые вкладывают деньги, а потом получают дивиденды,

– ответил Шефир.

На что интервьюеры отметили, что "получить дивиденды в политике за деньги – это уже политическая коррупция".

Пинчук рекомендует людей в команду Зеленского

Известно, что Владимир Зеленский встречался с правлением Ялтинской европейской стратегии, организатором которой является Виктор Пинчук. После этого в СМИ начали говорить, что Пинчук рекомендует людей в команду Зеленского.

Кто такой Виктор Пинчук? Предприниматель, политик, миллиардер, меценат. Зять экс-президента Леонида Кучмы. Основатель инвестиционно-консалтинговой компании EastOne и благотворительной организации "Фонд Виктора Пинчука". Контролирует телеканалы ICTV, СТБ и "Новый канал". Один из самых богатых олигархов Украины. В 2016 году в статье "Украина должна пойти на болезненные компромиссы для мира с Россией" предложил отделить вопрос Крыма от войны на Востоке Украины, провести там местные выборы и отказаться от перспективы вступления в ЕС и НАТО.





Виктор Пинчук

"Рекомендует на уровне советов? Все рекомендуют. Допускаю, что это могло быть", – сказал по этому поводу Сергей Шефир.

Ахметов во время кампании "не мешал" Зеленскому

Ринат Ахметов, по мнению Шефира, с Владимиром Зеленским не встречался: на "99,9%". Но его телеканал "Украина" во время президентской кампании "не мешал, проявлял лояльность". С политической рекламой же команда Зеленского на "Украину" пришла поздно, потому что "у них дороже".

Вы же знаете, бюджет кампании был рекордно маленький. Мы не подсчитывали, но в итоге уложились примерно в пять миллионов долларов,

– признался Шефир.

Кто такой Ринат Ахметов? Украинский предприниматель и политик татарского происхождения. Депутат Верховной Рады от "Партии регионов" в 2006-2012 годах (правда, пропустил 529 из 530 сессионных заседаний). Считается самым богатым человеком Украины. Президент футбольного клуба "Шахтер", владелец компании "Систем кэпитал менеджмент" (среди ее активов и ТРК "Украина"), основатель благотворительного фонда "Развитие Украины". Заявляет, что выступает за единство Украины и против войны.



Ринат Ахметов

"На самом деле, к нам все основные каналы – ICTV, "Украина", СТБ – были лояльными. "Плюсы" же просто поддерживали", – подытожил Сергей Шефир.

А что сам Зеленский рассказывал о своих отношениях с олигархами – читайте в материале 24 канала