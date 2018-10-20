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      Екатерина Одарченко

      Не лоббизмом единим: как в Евросоюзе принимаются важные решения

      233
      Международная GR-Конференция в Брюсселе
      Международная GR-Конференция в Брюсселе / Rbc.ua

      12 октября, в Брюсселе состоялась Международная GR-Конференция, организованная Международной ассоциацией общественной адвокации (IGAPA), Украинской ассоциацией профессионалов в сфере GR и лоббизма, консалтинговой компанией "SIC Group Ukraine".

      В ходе конференции мне удалось быть модератором одной из ее панельных дискуссий, принимать участие в других панельных дискуссиях, а также общаться с европейскими коллегами, как в формальной, так и в неформальной обстановке.

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      В предлагаемой заметке хочу рассказать читателям об одном из основных фундаментов европейского лоббизма – Транспарентном регистре лоббистов ЕС.

      Что такое Транспарентный регистр?

      Результатом длительного процесса формирования европейской системы регулирования лоббистской деятельности, с 1 июля 2011 года, была введена единая система регистрации лоббистов Европейской Комиссии и Европейского парламента – Транспарентный регистр. Цель его создания ясно сформулирована в первых же предложениях на сайте, отражающем этот регистр:

      Граждане могут и действительно должны ожидать, что процесс принятия решений в ЕС будет максимально прозрачным и открытым.

      Чем более открытый процесс, тем легче обеспечить сбалансированное представление и избежать чрезмерного давления и незаконного или привилегированного доступа к информации или лицам, принимающим решения. Прозрачность также является ключевой частью поощрения европейских граждан к более активному участию в демократической жизни ЕС. Регистр прозрачности был создан для ответа на основные вопросы, такие как какие интересы преследуются, кем и с какими бюджетами".

      К сожалению, многочисленные попытки нашей ассоциации ввести аналогичный ресурс на территории Украины, остаются пока безрезультатными.

      Введение Транспарентного регистра не только сделало лоббистскую деятельность более прозрачной для общественного контроля, но и помогла самим лоббистам.

      Во-первых, благодаря ему упростилась процедура регистрации (время регистрации снизилось с 3-5 недель в 2011 году до 60-72 часов сейчас). Во-вторых, процедура регистрации действует по принципу "одного окна".

      В-третьих, регистрация производится в электронной форме, не требует посещения различных офисов и не зависит от реального местонахождения регистрируемого лица или организации.

      О чем должны сообщать лоббисты?

      При регистрации лоббисты обязаны сообщить следующую информацию: местонахождение головного офиса, число сотрудников, клиенты фирмы и членство в организациях, объем оперируемых средств. Также регистрирующиеся лоббисты принимают обязательство соблюдать Код поведения (Code of Conduct).

      Сколько лоббистов в ЕС?

      Согласно актуальным данным (на 18 октября 2018 года), в Европейском Союзе зарегистрировано 11836 представителей лоббизма. Из них, больше всего, 5897, относятся к категории внутренних лоббистов и торговых, деловых и профессиональных ассоциаций. Этим подчеркивается важность и политический вес последних в формировании и реализации общеевропейской политики, деятельности ведущих европейских институтов.

      В Украине же, повышение политической роли отраслевых ассоциаций остается пока что программным требованием ряда политических сил (в частности, ВО "Батькивщина" и "Основа"), а не общественной действительностью.

      Если говорить о лоббировании бизнес-интересов, то его форма зависит от отрасли экономики и размера "средней" фирмы в ней. В тех отраслях (автопроизводители, энергетика, строительство), где работают, в основном крупные фирмы, лоббирование их интересов часто осуществляется через собственные представительства и департаменты (отделы) по Government Affairs. Например, всем известная фирма Microsoft, имеет в структуре своего европейского дивизиона такие департаменты.

      На нашей конференции с интересными докладами выступили руководители этого департамента: Джон Франк (вице-президент, специалист по GR-ветору Microsoft) и Джереми Роллисон (ответственный за связи с правительством (GR) в Microsoft ЕС). Для отраслей, где типичной организацией выступает средняя или малая фирма, основным субъектом лоббизма выступает отраслевая ассоциация. Большое распространение среди лоббистских структур Европейского Союза получили и различные научные, экспертные, аналитические центры и группы. Самые яркие примеры – Римский клуб и Европейский исследовательский центр.

      Хочу отметить, что не все участники рынка лоббистских услуг предоставили информацию о себе в ТРанспарентный регистр. По данным группы Alter-EU , насчитывается не менее 150 организаций, занимающихся лоббированием на общеевропейском уровне, но не представивших сведений о себе в Транспарентный регистр. Они, в основном, относятся к сфере фармацевтики, атомной энергетики, финансового сектора и сельского хозяйства.

      О "соревновании" лоббистов за эффективность

      Среди профессионалов в сфере публичной адвокации идет негласное соревнование за эффективность в поддержке тех или иных решений. Наиболее эффективными признаются лоббисты химических, транспортных и энергетических компаний.

      Если сравнивать эффективность профессиональных лоббистских фирм и неправительственных организаций, занимающихся адвокацией, то европейские коллеги признают большую эффективность последних. Это связано с тем, что от них меньше всего ожидают предложений неэтичного характера. Самых больших успехов лоббисты НКО добились в сферах продовольственных товаров, товаров народного потребления, экологической безопасности.

      В Европе продолжаются не только жаркие дебаты, но и принимаются серьезные, достаточно ресурсные решения, связанные с проблемами ожирения, питания, маркировки товаров, антитабачной активностью, расшифровкой потребительских свойств и пищевой ценностью различных продуктов.

      Европейские коллеги, в целом, ниже оценивают эффективность агентств публичной политики как лоббистов по сравнению с лоббизмом корпораций, отраслевых объединений и НКО. В определенной мере это вызвано и тем, что прозрачность последних оказывается значительно выше, чем прозрачность агентств публичной политики.

      Результаты подобных "соревнований" вызывают постоянные коррективы подходов адвокационных фирм к своей работе. Об этом, в частности, говорил Джереми Гэлбрэйт, генеральный директор Burson-Marsteller Europe, Middle East & Africa:

      Мы выступаем в качестве сборщиков информации, составителей сообщений, разработчиков стратегий и программных менеджеров для наших клиентов. И редко выступаем в качестве публичных представителей, потому что политики и чиновники предпочитают выслушивать аргументы непосредственно от наших клиентов.

      В заключение, хочу еще раз обратить внимание на важность создания национального регистра лоббистов Украины, не только как механизма адвокационной деятельности, но и как инструмента общественного контроля и борьбы с коррупцией.

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      Автор: Екатерина Одарченко
      Теги: Новости политики Публикации Европа Европарламент
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 20 октября
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