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      Не ложитесь спать голодными, – диетолог о секретах хорошего сна

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      Не надо ложиться спать голодными
      Не надо ложиться спать голодными / 4mama

      Осенью, когда за окном все реже появляется солнце, а с ним и витамин D, люди начинают острее чувствовать упадок сил, сонливость, плохое настроение.

      Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

      По ее словам, осенью важно нормально и полноценно спать. Чтобы сон имел максимальную пользу для организма, стоит придерживаться простых правил.

      Читайте также: 6 продуктов, которые можно есть перед сном без вреда для фигуры

      1. Не ложитесь спать голодными, но и не переедайте перед сном. Последний прием пищи рекомендуется делать за 3-4 часа до сна.

      via GIPHY

      2. Стоит не брать никаких электронных устройств хотя бы за полчаса до сна, ведь мерцающий экран негативно влияет на выработку гормона, который помогает заснуть – мелатонина.

      3. Если есть возможность для дневного сна – используйте ее. 15-20 минут – этого времени вполне достаточно для восстановления гормонов, ферментов и нервной системы.

      4. Прислушайтесь к своему организму – проследите, когда вечером вас начинает клонить в сон и приучите себя ложиться в это время.

      5. Спите не менее 7-8 часов в день – это повысит производительность на работе, улучшит самочувствие, поднимет настроение и укрепит здоровье.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Советы Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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