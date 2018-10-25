Не ложитесь спать голодными, – диетолог о секретах хорошего сна

Осенью, когда за окном все реже появляется солнце, а с ним и витамин D, люди начинают острее чувствовать упадок сил, сонливость, плохое настроение.

Об этом рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

По ее словам, осенью важно нормально и полноценно спать. Чтобы сон имел максимальную пользу для организма, стоит придерживаться простых правил.

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1. Не ложитесь спать голодными, но и не переедайте перед сном. Последний прием пищи рекомендуется делать за 3-4 часа до сна.

2. Стоит не брать никаких электронных устройств хотя бы за полчаса до сна, ведь мерцающий экран негативно влияет на выработку гормона, который помогает заснуть – мелатонина.

3. Если есть возможность для дневного сна – используйте ее. 15-20 минут – этого времени вполне достаточно для восстановления гормонов, ферментов и нервной системы.

4. Прислушайтесь к своему организму – проследите, когда вечером вас начинает клонить в сон и приучите себя ложиться в это время.

5. Спите не менее 7-8 часов в день – это повысит производительность на работе, улучшит самочувствие, поднимет настроение и укрепит здоровье.

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