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      Не мог оплатить себе лечение: на Сумщине мужчина сам себе отрезал ступню из-за гангрены

      57 Читати новину українською
      Владимир Твердохлеб
      Владимир Твердохлеб / Роксолана Макси

      В городе Ахтырка, что на Сумщине, 62-летний мужчина из-за финансовых трудностей не мог позволить себе оплатить лечение гангрены на ноге. От безысходности больной сам себе отрезал ступню. В конце концов, Владимира Твердохлеба все же госпитализировали и будут лечить бесплатно.

      О жуткой истории стало известно благодаря собаке. 20 марта в полицию позвонил мужчина и сообщил, что его пес притащил на огород человеческую стопу. Правоохранители начали проверку территории. В частности, обратились в лечебные учреждения, пишет местное издание "Роксолана Макси".

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      В больнице узнали про Владимира Твердохлеба, который в прошлом на строительстве наступил на гвоздь. Рана долго не заживала и развилась в гангрену. По словам медиков, мужчина имел на ступне гангрену в тяжелой стадии. Лечение потребовало 30 тысяч гривен, однако больной таких денег не имел. Поэтому добровольно отказался от госпитализации.

      Нога у мужчины продолжала гнить, и он переживал сильные боли. После того, как стопа отгнила и висела практически на сухожилиях, Твердохлеб решился на отчаянный шаг – взял кухонный нож и отрезал себе ступню. Конечность сожительница выбросила на улицу, где ее и нашел пес.

      Когда все эти события получили огласку и живо обсуждались в городе, мужчину все же госпитализировали и согласились лечить бесплатно. Врачи говорят, что больному придется перенести еще одну ампутацию – в пределах здоровых тканей, на уровне бедра.

      Мужчину, который сам себе ампутировал стопу, госпитализировали: видео

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Здоровье Лечение Сумы
      Источник: 24 Канал
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